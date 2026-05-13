Streeting szerdán felkereste a Downing Streeten Starmert, de az alig negyedórás találkozóról sem ő, sem a miniszterelnök nem tett közzé nyilatkozatot.
Megbuktathatják Keir Starmert: már a kihívó neve is megvan
A BBC szerdai értesülései szerint csütörtökön várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó Munkáspárton belül.
Streeting neve jó ideje kering a brit sajtóban Starmer legvalószínűbb kihívójaként.
Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka – 81 képviselő – előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet.
Korábban már írtunk róla, hogy a kormányzó brit Munkáspárttal szövetséges szakszervezetek szerint nem Keir Starmer miniszterelnök fogja vezetni a pártot a 2029-ben esedékes következő parlamenti választásokon.
Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
