Elfogyott a levegő Keir Starmer körül, nem ő vezeti a Munkáspártot a következő választásokon

Starmer belebukhat az önkormányzati választási kudarcba
A közlemény felidézi, hogy a Labour szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon.
Egyértelmű, hogy nem Keir Starmer vezeti a Munkáspártot a következő választásokra, és valamikor ki kell dolgozni egy új vezető megválasztásának tervét
– áll a nyilatkozatban. Hozzátették:
Bár elismerjük, hogy történt előrelépés, például a foglalkoztatási jogokról szóló törvény egyes aspektusai és a minimálbér emelése terén, a múlt heti választások eredményei lesújtók voltak.
