Ukrajna kizárólag politikai okokból blokkolja Magyarországra az olajszállítást + videó

A miniszter közölte: Magyarország mindaddig nem tud hozzájárulni az Ukrajnának nyújtandó kilencvenmilliárd eurós segélyprogramhoz, illetve a 20. szankciós csomag elfogadásához, amíg nem indul újra a kőolajszállítás. Hozzátette: tisztában van azzal, hogy ezzel Magyarország az Európai Tanács korábbi politikai megállapodásával megy szembe, ugyanakkor a körülmények megváltozása miatt nem tudnak más álláspontot képviselni. Mint fogalmazott,

nem tehetünk úgy, mintha Ukrajna nem használná az energiafegyvert politikai célokra.

Ha a tagállamok kifogásolják, hogy Magyarország összeköti a kérdést a többéves pénzügyi keret (MFF) módosításával, azzal – véleménye szerint – hallgatólagosan elfogadják azt az ukrán stratégiát, hogy politikailag érzékeny ügyekben energiaellátási eszközökkel gyakoroljon nyomást. A lojális együttműködés elvének megsértésével kapcsolatos felvetésekre reagálva Bóka János emlékeztetett: az unió történetében több precedens is volt arra, hogy az Európai Tanács politikai megállapodásai nem a korábbi konklúzióknak megfelelően valósultak meg. Példaként említette a migrációs paktum ügyét, valamint a jogállamisági kondicionalitás 2020. decemberi szabályozását.

Kifejtette: a magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács tagjait a döntéséről, hangsúlyozva, hogy Ukrajna politikai zsarolásra használja az energiaellátást. A miniszter szerint egy kormányfő nem tehet úgy, mintha ez a körülmény politikailag nem létezne. Bóka János jelezte: a szabadkereskedelmi megállapodásban szereplő korai előrejelző mechanizmust Magyarország korábban már aktiválta energiabiztonsági problémák miatt, ám az nem hozott eredményt. A keddi tanácskozás előkészítette az Európai Tanács márciusi ülését is. Bóka János kiemelte: