Hatalmas állami segítséget kapnak a Dunaferr volt dolgozói

A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott Dunaferr dolgozók elhelyezkedését. Az állásbörzék és képzési programok mellett szeptembertől vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul a dunai vasmű volt dolgozóinak. A célzott intézkedések érdemben hozzájárulhatnak az érintettek mielőbbi elhelyezkedéséhez a nyílt munkaerőpiacon, így esetükben is a munkából munkába elv érvényesülhet.

A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott Dunaferr dolgozók elhelyezkedését (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Akár négy és fél millió forint támogatásban is részesülhetnek a jelentkezők

A vállalkozóvá válást támogató Újrakezdés vállalkozóként – Munkahelyről saját cégbe program célja a Dunaújvárosi járásban csoportos létszámleépítéssel érintett, ugyanakkor vállalkozói szemlélettel rendelkező munkavállalók felkészítése saját vállalkozásuk elindítására. Akik az elbocsátottak közül Magyarország területén új egyéni, vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozás alapítását tervezik, mentorálás keretében képzésekben és különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokban is részesülnek vállalkozásuk sikeres indítása érdekében. A program emellett pénzügyi támogatást is nyújt a vállalkozások induló költségeihez. A jelentkezők – elfogadott üzleti terv esetén – 4,5 millió forint támogatásban részesülhetnek, ami személyi jellegű, illetve egyéb költségekre használható fel, így több száz új vállalkozás létrejöttére van lehetőség a térségben.

Ösztönözni kell a szenior munkavállalók foglalkoztatását

A Munka – Érték – Tapasztalat: Támogatás az idősebb korosztály foglalkoztatására program lehetőséget ad arra, hogy a 60 év feletti, csoportos létszámleépítéssel érintett személyek ne szoruljanak ki a munka világából.

A nyugdíj előtti munkanélküliség csökkentése mellett a program a munkaadókat motiválja az idősebb, tapasztaltabb munkavállalók teljes vagy részmunkaidős alkalmazására, a munkavállalók tapasztalatainak hasznosítására.

A közvetlen cél azon állami vállalatok támogatása, amelyek vállalják a Dunaújvárosi járásban 2025. évben történő csoportos létszámleépítés által érintett 60 év feletti, nyugdíjjogosultsággal nem rendelkező munkavállalók legfeljebb 12 hónapig (de legfeljebb a nyugdíjjogosultság eléréséig) tartó támogatott foglalkoztatását.

A program ösztönözni kívánja a létszámleépítéssel érintett szenior munkavállalók foglalkoztatását, ezáltal elősegítve a képzett és tapasztalt munkaerő gazdasági aktivitásának megőrzését, és a munkaadóknál jelentkező munkaerőhiány csökkentését is.

A programokkal kapcsolatos részletes információk az OFA Nonprofit Kft. honlapján érhetők el.