DunaferrNemzetgazdasági Minisztériumfoglalkoztatás

Hatalmas állami segítséget kapnak a Dunaferr volt dolgozói

Mentorprogramot, képzéseket és pénzügyi támogatást is biztosít a Nemzetgazdasági Minisztérium a dunai vasmű egykori dolgozóinak elhelyezkedésének elősegítésére. Az intézkedések jelentősen gyorsíthatják a Dunaferr volt alkalmazottainak mielőbbi visszatérését a munka világába.

Lehoczky Milán
2025. 09. 02. 11:53
Dunaújváros, 2016. július 25. Az első csapolás a dunaújvárosi ISD Dunaferr átépített nagyolvasztójában 2016. július 25-én. MTI Fotó: Máthé Zoltán Fotó: Máthé Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott Dunaferr dolgozók elhelyezkedését. Az állásbörzék és képzési programok mellett szeptembertől vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul a dunai vasmű volt dolgozóinak. A célzott intézkedések érdemben hozzájárulhatnak az érintettek mielőbbi elhelyezkedéséhez a nyílt munkaerőpiacon, így esetükben is a munkából munkába elv érvényesülhet.

A program pénzügyi támogatást is nyújt a Dunaferr volt dolgozóinak vállalkozásuk induló költségeihez is.
A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott Dunaferr dolgozók elhelyezkedését (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Akár négy és fél millió forint támogatásban is részesülhetnek a jelentkezők

A vállalkozóvá válást támogató Újrakezdés vállalkozóként – Munkahelyről saját cégbe program célja a Dunaújvárosi járásban csoportos létszámleépítéssel érintett, ugyanakkor vállalkozói szemlélettel rendelkező munkavállalók felkészítése saját vállalkozásuk elindítására. Akik az elbocsátottak közül Magyarország területén új egyéni, vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozás alapítását tervezik, mentorálás keretében képzésekben és különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokban is részesülnek vállalkozásuk sikeres indítása érdekében. A program emellett pénzügyi támogatást is nyújt a vállalkozások induló költségeihez. A jelentkezők – elfogadott üzleti terv esetén – 4,5 millió forint támogatásban részesülhetnek, ami személyi jellegű, illetve egyéb költségekre használható fel, így több száz új vállalkozás létrejöttére van lehetőség a térségben.

Ösztönözni kell a szenior munkavállalók foglalkoztatását

A Munka – Érték – Tapasztalat: Támogatás az idősebb korosztály foglalkoztatására program lehetőséget ad arra, hogy a 60 év feletti, csoportos létszámleépítéssel érintett személyek ne szoruljanak ki a munka világából. 

  • A nyugdíj előtti munkanélküliség csökkentése mellett a program a munkaadókat motiválja az idősebb, tapasztaltabb munkavállalók teljes vagy részmunkaidős alkalmazására, a munkavállalók tapasztalatainak hasznosítására. 
  • A közvetlen cél azon állami vállalatok támogatása, amelyek vállalják a Dunaújvárosi járásban 2025. évben történő csoportos létszámleépítés által érintett 60 év feletti, nyugdíjjogosultsággal nem rendelkező munkavállalók legfeljebb 12 hónapig (de legfeljebb a nyugdíjjogosultság eléréséig) tartó támogatott foglalkoztatását. 
  • A program ösztönözni kívánja a létszámleépítéssel érintett szenior munkavállalók foglalkoztatását, ezáltal elősegítve a képzett és tapasztalt munkaerő gazdasági aktivitásának megőrzését, és a munkaadóknál jelentkező munkaerőhiány csökkentését is.

A programokkal kapcsolatos részletes információk az OFA Nonprofit Kft. honlapján érhetők el.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.