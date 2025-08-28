Hamarosan megkezdődhet a Dunaferrtől elbocsátott dolgozók átképzése

A kormány célja, hogy a Dunai Vasműtől elbocsátott dolgozók mielőbb munkát találjanak, ezért az érintettek szeptembertől már a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain induló ingyenes átképzési programokra is jelentkezhetnek, amelyek érdemben növelhetik a résztvevők elhelyezkedési esélyeit – tájékoztatott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Dunaferrtől elbocsátott dolgozók átképzéseken vehetnek részt Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztõség

Az elbocsátott dolgozóknál munkából munkába állítás a cél

A minisztérium jelzése szerint a cél, hogy az elbocsátással érintett dolgozók esetében a munkából munkába elv érvényesüljön, vagyis hogy minél többen azonnal elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon.

Akiknek képzésre, átképzésre van szükségük ehhez, akár 12 hónapos képzésekre is jelentkezhetnek. Az érintettek összesen 65-féle képzési irány közül választhatnak, a képzésekben való részvétel pedig ingyenes lesz.

A képesítéseket sikeres vizsga esetén kaphatják meg, amelynek megléte esetén egyszeri juttatásban is részesülhetnek.

Ilyen támogatások várják a képzésen részt vevőket

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat az induló képzésekkel támogatja a megélhetést, az utazást, illetve a gyermekfelügyelet költségeit is az abban részt vevők számára. A támogatás havi mértéke

legalább a minimálbér 70 százalékának megfelelő összeg, azaz 203 560 forint,

maximális havi összege a minimálbér 150 százaléka, vagyis 436 200 forint.

Az utazási költségtérítés napidíja pedig legfeljebb 3000 forint lehet.

A gyermekfelügyeleti költségelemet a kérelmező 12 év alatti, saját háztartásban élő, eltartott gyermeke, gyermekei után igényelheti, melynek összege 400 forint lehet képzési óraszámonként, gyermekenként, így havi összege akár 16 ezer forint is lehet egy-egy gyermek után. Részletes információkért a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához fordulhatnak a képzésben részt vevők.