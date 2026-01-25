nyitrai zsoltnyugdíjgulyás gergely

Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban vannak

A Fidesz–KDNP kormányzásának kezdete óta a nyugdíjak reálértéke 48 százalékkal nőtt. A DK és a Tisza Párt azonban elvenné a nyugdíjasok eddigi juttatásait – hangsúlyozta közösségi oldalára feltöltött videójában Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 25. 11:33
Magyarország kormánya a nyugdíjasokkal együtt sok közös eredményt ért el: Európa legolcsóbb áram- és gázára, Nők 40 program, egymillió gondosóra-felhasználó – mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Budapest, 2025. november 3. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a nemzeti konzultációról tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 3-án. MTI/Purger Tamás
Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a videóban azt mondta, a vállalásukon túl az inflációnál nagyobb mértékben emelték a nyugdíjakat, bevezették a korábban elvett 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét is idén februárban kifizetik, a következő ciklusban pedig teljessé fogják tenni a 14. havi nyugdíjat is.

Összességében a nyugdíjak reálértéke kormányzásunk kezdete óta 48 százalékkal nőtt

 – fogalmazott Gulyás Gergely.

Nyitrai Zsolt közlése szerint azonban veszély is fenyegeti az időseket. Egyesek megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, és nem vezetnék be a 14. havit – mondta.

Mi megvédjük mindkettőt! A mi ajánlatunk a háború helyett a béke, a kockázatos brüsszeli út helyett a biztonságos magyar út. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban tudhatják magukat

 – fogalmazott Nyitrai Zsolt a videóban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

