A korszakos magyar klasszis, akit az osztrákok nagyobb becsben tartanak, mint mi

Valóban indokolt, hogy önálló könyv szülessen róla? Azt hiszem, nem egyedüliként motoszkált bennem a kétely, amikor kezembe vettem Lantos Gábor Vass Sándorról Egy zseni száz élete címmel írt könyvét.

Vass Sándor, Harle Tamás és Lantos Gábor a könyvbemutatón. A portrékönyv a magyar kézilabda vitatott eseményeit tárja fel Fotó: Gulácsi Zsuzsa/Kék Európa Stúdió

A kötelezőt természetesen tudtam a címszereplőről: egykori kiváló válogatott kézilabdázó, aki edzőként is nagyot alkotott: irányította idehaza a Veszprémet és válogatottat is, amely az 1997-es világbajnokságon vele negyedikként végzett. Játszani sajnos nem láttam, helyesebben az 1980-as olimpián biztosan, mert a moszkvai játékokat gyerekként szinte végignéztem az étkezőasztal alá bekészített kuckómból. A korszak klasszisai – a kapus Bartalos Béla, a balkezes Fodor János, a beálló, helyesebben akkor még beállós Szilágyi István, a higanymozgású Kontra Zsolt, a vajkezű szélső, Kenyeres József és persze mindenekelőtt a válogatottsági rekorder Kovács Péter – elevenen élnek bennem, Vass Sándor alakját azonban abból a korból, szégyen vagy nem szégyen, nem tudom felidézni magamban.

Nem illett bele a szocialista sportoló embertípusba

A könyvből megtudtam, miért nem. Vass Sándort ugyanis az akkori szövetségi kapitány, Faludi Mihály öt éven át, 1975 és 1980 között mellőzte, vagy ahogy a főhős fogalmaz, kirúgta a válogatottból. Hogy miért?

Noha az eredményei és a kortársak visszaemlékezései alapján Vass Sándor a hetvenes évek egyik legjobb kézilabdázója volt, ám a vonalas szakvezető szerint az öntörvényű játékos ártott a válogatott közösségének.

Nem nevezhetünk meg egyetlen súlyos fegyelmi vétséget, amiért kipenderítették a válogatottból, nem élt, nem viselkedett sportszerűtlenül, ellenkezőleg, a profi sportolók egyike volt a szocializmusban, önállóan is rendszeresen külön edzésmunkát végzett; nem is tiltották el, hiszen klubcsapatában, az Elektromosban végig szerepelt, ám nem csupán különvéleménye volt szinte mindenről, ezen belül szakmai kérdésekről is, hanem a meglátásait nem is rejtette véka alá, amit a szocialista sportvezetőség nem tolerált.

Minderről érdekes lenne megismerni Faludi Mihály nézőpontját is, az egykori kapitány azonban nem kívánt élni a felkínált lehetőséggel, hogy szerepeljen a könyvben.