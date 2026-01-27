Venezuela belső konfliktusokkal küzd

Ahogy arról lapunk is beszámolt, sokkoló volt az amerikaiak venezuelai rajtaütése, mely során elfogták Nicolás Madurót, Venezuela korábbi elnökét és feleségét. Miután az elnököt eltávolították a hatalomból, Delcy Rodríguez alelnök ideiglenes vezetőként vette át a helyét. A katonai akciót követően Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy Rodríguez Washington követeléseit fogja végrehajtani – hívja fel rá a figyelmet az Origo.

Venezuela Donald Trump akciója után keresi a helyét (Fotó: AFP)

Venezuela megelégelte, hogy a Trump-kormányzat utasításait kövesse – jelentette ki ugyanakkor az ország ideiglenes vezetője, mindössze néhány héttel a hatalomra kerülése után – számolt be róla az Independent.