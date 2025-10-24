TrumpPete Hegsethdrogkartell

Trump: Folytatjuk a harcot a drogkartellek ellen

Az Egyesült Államok terrorszervezetként kezeli a külföldi kábítószerkereskedő-kartelleket, és megsemmisítésükre törekszik – jelentette ki Donald Trump elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter csütörtökön.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 24. 19:13
Képünk illusztráció Fotó: RAUL ARBOLEDA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elnök a Fehér Házban a szervezett bűnözés elleni fellépés eredményeiről tartott kormányzati konferencián közölte, hogy az elmúlt egy hónapban a szövetségi hatóságok a külföldi kábítószer-kereskedő bűnbandák több mint 3000 tagját tartóztatták le.

Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter
Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter
(Fotó: JIM WATSON / AFP)

Hozzátette, hogy szeptembertől az Egyesült Államok mind az 50 szövetségi államában bevethető a Belbiztonsági Különítmény, aminek feladatai közé tartozik a szervezett bűnözői csoportok elleni fellépés. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy 

a kábítószer-kereskedő kartellek az amerikai kontinens »Iszlám Államát« jelentik, amelyek országok kiterjedt területei felett gyakorolnak ellenőrzést.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokon belül is aktív több olyan külföldi bűnszervezet, amelyet külföldön terrorszervezetnek nyilvánítottak, köztük az MS-13, a Tren de Aragua bűnbandák és a mexikói Sinaloa-kartell. Pete Hegseth védelmi miniszter kifejtette, hogy az Egyesült Államok hadserege évtizedeket fordított az Al-Kaida és Iszlám Állam terrorhálózatok felszámolására, most az amerikai kontinensen hasonló módon lép fel a kábítószer-kereskedőkkel szemben. 

Az amerikai kormányzat drogkartellek felé küldött üzenetét összefoglalva kijelentette: 

Úgy fogunk kezelni benneteket, mint az Al-Kaidát, megtalálunk, feltérképezzük a hálózataitokat, levadászunk és megölünk.

Pete Hegseth hangsúlyozta, hogy az amerikai fellépés módjára bizonyítékként szolgáltak a Karib-tengeren és Csendes-óceánon az elmúlt hetekben végrehajtott katonai csapások, és hozzátette, hogy az amerikai katonaság a kábítószer-kereskedőket nem őrizetbe veszi, hanem kiiktatja. 

A védelmi miniszter csütörtökön megerősítette, hogy egy nappal korábban az amerikai haderő egy újabb feltételezett kábítószercsempész hajót semmisített meg a tengeren a latin-amerikai térségben. 

 

Pam Bondi, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere
Pam Bondi, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere
(Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Pam Bondi igazságügyi miniszter közölte, hogy a szövetségi rendvédelmi szerveket tömörítő Belbiztonsági Különítmény egy hónap alatt több mint 90 tonna kábítószert foglalt le, közte 59 tonna kokaint.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.