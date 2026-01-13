Horvátország kiküldte a behívókat

Horvátország 2008-ban törölte el a kötelező katonai szolgálatot, azonban a fokozódó háborús helyzetre és a védelmi képességekre hivatkozva most a visszavezetés mellett döntött. Az év első napján 1200 fiatal kapott behívót a két hónapos kötelező szolgálatra. Az ország ugyan eltörlésekor egy modernizálódó és professzionálisabb hadsereget szeretett volna építeni, azonban a realitás közbeszólt – írja az Origo.

Horvátország-szerte kiküldték a behívókat. Fotó: AFP/Damir Sencar