Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

Horvátország kiküldte a behívókat

Európa-szerte egyre fokozódik a háborús készülődés, ezalól pedig a Balkán országai sem kivételek. Az év első napján Horvátország-szerte 1200-an kaptak levelet, amelyben értesítették őket arról, hogy két hónapos katonai szolgálatra hívják be őket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 12:47
Fotó: DAMIR SENCAR Forrás: AFP
Horvátország 2008-ban törölte el a kötelező katonai szolgálatot, azonban a fokozódó háborús helyzetre és a védelmi képességekre hivatkozva most a visszavezetés mellett döntött. Az év első napján 1200 fiatal kapott behívót a két hónapos kötelező szolgálatra. Az ország ugyan eltörlésekor egy modernizálódó és professzionálisabb hadsereget szeretett volna építeni, azonban a realitás közbeszólt – írja az Origo.

Horvátország-szerte kiküldték a behívókat
Horvátország-szerte kiküldték a behívókat. Fotó: AFP/Damir Sencar

Egy ponton a törvényhozók realizálták, hogy tizenötezer aktív katonai személyzetre támaszkodik az ország egész védelme. 

A szükséges törvényjavaslatot tavaly októberben könnyedén elfogadta a parlament, 84 képviselő szavazott igennel és mindössze tizenegy nemmel. 

A fiatalok tiltakozásuknak adtak hangot a döntés ellen. 

Nem Horvátország az egyetlen azonban a régióban, amely gondolkozik a kötelező katonai szolgálat visszavezetésén. Szerbia 2010-ben vezette ki az intézkedést, azonban már évek óta napirenden van az újbóli bevezetése. Bratiszlav Gasics védelmi miniszter nemrég arról beszélt, hogy hamarosan a törvényhozás elé terjeszthetik a javaslatot. 

Szintén öles léptekkel halad a sorkatonaság felé Szlovénia, amely 2003-ban a volt jugoszláv államok közül elsőként törölte el az intézkedést. 

Az elmúlt években az ukrán háború nyomán az országban ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek a visszavezetés mellett érvelnek. 

A Balkán mellett azonban Európa többi országában is megfigyelhető a háborús készülődés. Németország nemrég önkéntes alapú katonai szolgálatot vezetett be, aminek keretében több ezer behívót küldtek ki orvosi vizsgálatra. Habár a jelöltek egyelőre önkéntesen döntenek róla, hogy akarnak-e szolgálni, azonban a védelmi minisztérium nem zárta ki, hogy a kötelező katonai szolgálatot is visszavezessék, ha nem jelentkezik elég önkéntes. 

Borítókép: Horvát katonák egy hadgyakorlat keretében (Fotó: AFP)

 

