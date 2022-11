Több halálos áldozatot szedhet Európában a magas rezsi, mint az ukrajnai háború

A The Economist arról ír cikkében, hogy bár a média rengeteget cikkezik hőhullámokról, ám hidegben mégis több ember veszti életét – a december és február közti időszakban 21 százalékkal több ember hal meg, mint június és augusztus között. A lap szerint az energiaárak elszabadulása a téli halálozások számát is meg fogja ugrasztani, hiszen a drágább energia miatt kevésbé fűtik fel a lakásokat és az intézményeket is, ami nagyban elősegíti például a vírusok terjedését - olvasható a Mandiner cikkében.