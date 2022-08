Rezsikatasztrófa fenyegeti a német háztartásokat

A brutális energia- és üzemanyagárak rekordszintű inflációt okoztak az elmúlt időszakban Németországban, emiatt egyre kevesebb pénzt tudnak félretenni a németek. A következő hónapokban pedig még drágább lesz a rezsi, ezért már a középosztálybeliek sem lesznek képesek félretenni a hideg időszak beálltával. Nem elég, hogy eleve magasabb lesz az áram és a gáz ára, a német kormány erre egy új gázadót is rárakott, emiatt egy átlagos négytagú háztartásnak az alapszolgáltatáson felül még 500-600 eurót is ki kell fizetnie illetékként.

„Arra számítunk, hogy a jelentős áremelkedés miatt a német háztartások akár hatvan százaléka is kénytelen lesz havonta a teljes rendelkezésre álló jövedelmét – vagy még többet – tisztán megélhetési kiadásokra fordítani”

– mondta Helmut Schleweis, a Német Takarékpénztárak Szövetségének (DSGV) elnöke egy lapinterjúban. Összehasonlításként: egy évvel korábban ez az arány csak 15 százalék volt, ennyien nem tudtak félretenni a havi bérkifizetések után. A németországi szövetkezeti bankszektor ernyőszervezete, a Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) is azt tapasztalja, hogy az embereknek már most is jóval kisebb a mozgásterük a korábbi időszakhoz képest.

A DSGV szerint rendkívül feszült a helyzet a folyószámla-hitelesek körében is, ők ugyanis rendre kénytelenek túllépni a hitelkeretet, hogy fedezni tudják az extra kiadásokat. Az energiaárak drasztikus elszállása azonban leginkább a diákokat és a nyugdíjasokat érinti. A nyugdíjasoknak ugyanis alig marad pénzük a rezsiköltségek kifizetése után, a diákok pedig a szállásaik miatt aggódhatnak. Bajorországban, Bayreuth és Bamberg egyetemi városokban a diáklakások bérleti díja már 2022 első felében is csaknem hat százalékkal emelkedett, a méregdrága rezsi miatt ősszel és télen még ennél is nagyobb növekedésre számítanak a diákszövetségek.

A növekvő energiaárak és az infláció óriási nyomást gyakorol a német gazdaságra, emiatt pedig könnyen előfordulhat, hogy százezrek fogják elveszíteni a munkájukat

– erről közölt egy tanulmányt a Német Gazdaságkutató Intézet. A számítások szerint 2023 végéig akár 330 ezren is elveszíthetik a munkájukat, ha Németország nem tudja megfelelően kezelni az energiaválságot.

Thomas Obst, a tanulmány szerzője szerint azokban az iparágakban veszíthetik el a legtöbben állásukat, amelyekben kritikus fontosságú a földgáz – például a vegyiparban.

Egy dolog világos: az energia középtávon drága marad, a kínálat pedig ingadozó. A vállalkozóknak a magas költségeket át kell hárítaniuk a fogyasztókra, ha a jövőben is folytatni akarják üzleti tevékenységüket – világít rá a gazdaságkutató intézet tanulmánya, amely azt is előrevetíti, hogy „a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak fel kell készülniük egy újabb drágulási hullámra. Kevés energiahordozó áll rendelkezésre, és valószínűleg ősszel és télen ismét jelentősen drágulni fognak. Ha a gáz ára 2022 második negyedévéről a harmadik negyedévre 50 százalékkal emelkedik, akkor az inflációs ráta további 0,9 százalékponttal, 2023-ban pedig további 1,3 százalékkal emelkedik majd.”

