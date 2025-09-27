NATOBalti országoklégtér

A NATO a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni a légtérsértések ellen

A katonai szövetség a jövőben még élesebben reagál majd az esetleges légtérsértésekre. Erről Giuseppe Cavo Dragone, a NATO katonai bizottságának elnöke beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 16:28
Fotó: JONATHAN KLEIN Forrás: AFP
Teljes szolidaritásáról biztosította szombaton Giuseppe Cavo Dragone, a NATO katonai bizottságának elnöke mindazokat a szövetségeseket, akiknek a légterét megsértették a közelmúltban. A katonai bizottság elnöke egyúttal hangsúlyozta, hogy a NATO erőteljesen reagált ezekre az esetekre, és a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni. 

A NATO keményebb fellépést ígér
A NATO keményebb fellépést ígér 
Fotó: FORSVARSMAKTEN/HANDOUT

Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli 

– mondta Dragone Rigában, a NATO-tagországok vezérkari főnökeinek találkozóján.

A találkozót megnyitó beszédében felidézte, hogy 1939. szeptember 25-én szovjet bombázók és felderítő repülőgépek megsértették a három balti állam légterét, ami már nemcsak provokáció volt, hanem Moszkva elszántságát is jelezte arra, hogy keresztülvigye az akaratát.

„Ennek a pillanatnak ma nagy jelentősége van számunkra” – fogalmazott.

Edgars Rinkevics lett államfő azt hangsúlyozta, hogy ma egyértelműen a légvédelem a közvetlen prioritás.

Oroszország nem hagy fel a provokációval, legutóbb a lengyel és az észt légteret sértette meg vakmerő módon” – mondta Rinkevics, szorgalmazva egyúttal, hogy a NATO továbbra is erőteljesen reagáljon ezekre az incidensekre, átalakítva a balti légtérellenőrzési missziót egy megfelelő bevetési szabályok szerint működő légvédelmi misszióvá.

 

A NATO katonai bizottsága tanácsadó testületként működik. Jelenlegi konferenciájának egyik célja, hogy támogassa a júniusi hágai NATO-csúcstalálkozón elfogadott döntések gyakorlati megvalósítását – írta az MTI.

Borítókép: Egy orosz MiG–31-es vadászgép (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

