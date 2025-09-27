A NATO a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni a légtérsértések ellen

Teljes szolidaritásáról biztosította szombaton Giuseppe Cavo Dragone, a NATO katonai bizottságának elnöke mindazokat a szövetségeseket, akiknek a légterét megsértették a közelmúltban. A katonai bizottság elnöke egyúttal hangsúlyozta, hogy a NATO erőteljesen reagált ezekre az esetekre, és a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni.

A NATO keményebb fellépést ígér

Fotó: FORSVARSMAKTEN/HANDOUT

Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli

– mondta Dragone Rigában, a NATO-tagországok vezérkari főnökeinek találkozóján.

A találkozót megnyitó beszédében felidézte, hogy 1939. szeptember 25-én szovjet bombázók és felderítő repülőgépek megsértették a három balti állam légterét, ami már nemcsak provokáció volt, hanem Moszkva elszántságát is jelezte arra, hogy keresztülvigye az akaratát.

„Ennek a pillanatnak ma nagy jelentősége van számunkra” – fogalmazott.

Edgars Rinkevics lett államfő azt hangsúlyozta, hogy ma egyértelműen a légvédelem a közvetlen prioritás.

„Oroszország nem hagy fel a provokációval, legutóbb a lengyel és az észt légteret sértette meg vakmerő módon” – mondta Rinkevics, szorgalmazva egyúttal, hogy a NATO továbbra is erőteljesen reagáljon ezekre az incidensekre, átalakítva a balti légtérellenőrzési missziót egy megfelelő bevetési szabályok szerint működő légvédelmi misszióvá.