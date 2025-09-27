Németország engedélyezheti a hadseregnek a drónok lelövését

Berlin fontolgatja, hogy engedélyezi hadseregének drónok lelövését – derült ki egy szombaton közzétett jelentésből, miután a közelmúltbeli drónbetörések Európa-szerte feszültséget keltettek. Németország a jövőben át akarja dolgozni drónvédelmét – írja a Euractive.

Németország már lőne a drónokra

Fotó: MARCUS GOLEJEWSKI / DPA

Berlin már a hét elején bejelentette, hogy megerősíti drónvédelmi rendszereit, hogy ellensúlyozza a növekvő orosz fenyegetést. A beszámolók szerint a kormány a tervezett intézkedések között fontolgatja, hogy bizonyos feltételek mellett engedélyezze a fegyveres erők számára a drónok lelövését.

A kiszivárgott hírek szerint a hadseregnek képesnek kell lennie beavatkozni, ha egy drón komoly veszélyt jelent az emberi életre vagy a kritikus infrastruktúrára, és más intézkedések nem lennének elegendőek. Ilyen esetekben a döntéshozatali hatásköröket állítólag a védelmi minisztériumra ruháznák át.

Germany may allow military to shoot down drones: report https://t.co/qiL5T6G8QI — CTV News (@CTVNews) September 27, 2025

Ezek a hatáskörök jelenleg a rendőrséget illetik meg.

Németország mindeközben a gyanús drónészlelések számának növekedéséről számolt be, többek között péntek késő este a dán határ közelében található Schleswig-Holsteinben – erősítette meg Sabine Sütterlin-Waack belügyminiszter. Az elmúlt napokban történt hasonló incidensek miatt ideiglenes repülőtereket kellett bezárni Dániában és Norvégiában, de Dánia legnagyobb katonai bázisa felett is észleltek drónokat az elmúlt napokban.