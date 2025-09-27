Németországhadsereglégvédelem

Németország engedélyezheti a hadseregnek a drónok lelövését

A jövőben akár le is lőheti a német hadsereg a drónokat. Németország radikálisan átalakítaná légterének védelmét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 22:27
Fotó: MARCUS GOLEJEWSKI Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Berlin fontolgatja, hogy engedélyezi hadseregének drónok lelövését – derült ki egy szombaton közzétett jelentésből, miután a közelmúltbeli drónbetörések Európa-szerte feszültséget keltettek. Németország a jövőben át akarja dolgozni drónvédelmét – írja a Euractive

Németország már lőne a drónokra
Németország már lőne a drónokra 
Fotó: MARCUS GOLEJEWSKI / DPA

Berlin már a hét elején bejelentette, hogy megerősíti drónvédelmi rendszereit, hogy ellensúlyozza a növekvő orosz fenyegetést. A beszámolók szerint a kormány a tervezett intézkedések között fontolgatja, hogy bizonyos feltételek mellett engedélyezze a fegyveres erők számára a drónok lelövését.

A kiszivárgott hírek szerint a hadseregnek képesnek kell lennie beavatkozni, ha egy drón komoly veszélyt jelent az emberi életre vagy a kritikus infrastruktúrára, és más intézkedések nem lennének elegendőek. Ilyen esetekben a döntéshozatali hatásköröket állítólag a védelmi minisztériumra ruháznák át. 

Ezek a hatáskörök jelenleg a rendőrséget illetik meg.

Németország mindeközben a gyanús drónészlelések számának növekedéséről számolt be, többek között péntek késő este a dán határ közelében található Schleswig-Holsteinben – erősítette meg Sabine Sütterlin-Waack belügyminiszter. Az elmúlt napokban történt hasonló incidensek miatt ideiglenes repülőtereket kellett bezárni Dániában és Norvégiában, de Dánia legnagyobb katonai bázisa felett is észleltek drónokat az elmúlt napokban.

A hírt egyelőre nem erősítették meg a német kormányzat, azonban Alexander Dobrindt belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy át akarják dolgozni a légtérvédelmi törvényeket, hogy a hadsereg segíteni tudja a rendőrséget, „különösen a drónvédelemben”.

Borítókép: Egy német katona egy drónelhárító eszközzel (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu