A Veszprém és a Szeged is Kölnben fejezné be a ma kezdődő Bajnokok Ligája-szezont

Ma este elrajtol a férfikézilabda Bajnokok Ligája új szezonja, a mezőnyben ismét két magyar együttesnek szurkolhatunk, remélhetőleg a jú­nius 13–14-i kölni négyes döntőig. A One Veszprém magyar bajnoki címvédőként kapott besorolást, a bajnoki ezüstérmes OTP Bank-Pick Szeged szabadkártyás indulási jogot kapott az Európai Kézilabda-szövetségtől.

A bajnokság mellett a Bajnokok Ligája is hozhat a Veszprém és a Szeged közötti összecsapást, egy kölni rangadónak mindketten örülnének (Fotó: MTI)

A Bajnokok Ligája csapatai között alig van különbség

A június végi sorsolás előtt már lehetett sejteni, hogy bárhogy alakul a csoportok beosztása, mindkét nyolcas rendkívül erős lesz. A rajt előtt csak találgatni lehet, hogy mi lesz majd a végső sorrend a csoportkör március 12-i zárásakor. Mindkét csapat egyértelmű célként tűzte ki maga elé a négyes döntőt, ami ugyan a keretek összetétele alapján reális elvárás, ugyanakkor a tizenhat indulóból legalább tíz gárda hasonló kondíciókkal és célkitűzéssel indul neki a sorozatnak.

A Veszprém BL-mérlege tíz elődöntős részvétel, négy ezüst- és egy bronzérem, azonban a legutóbbi három idényben nem jutott el Kölnbe, idén ezt a szériát szeretné megszakítani. A Szeged esetében a kölni elődöntőbe jutás történelmi tett lenne, a két negyeddöntős szereplés az eddigi legjobb eredménye a Bajnokok Ligájában.

Tudok érvelni, hogy miért a Veszprém csoportja az erősebb, és amellett is, hogy miért a szegedi. Két, szinte egyforma erősségű csoport kezdi meg a küzdelmeket, és mindkét magyar gárdának reális esélye van, hogy előkelő pozíciót harcoljon ki a végére

– fogalmazott lapunk kérdésére Juhász István, a Magyar Kézilabda-szövetség szakmai igazgatója.

Az egykori szegedi védekezőspecialista, Thiagus Petrus barcelonai kitérő után Veszprémben térhet vissza, kulcsszerepet játszhat új csapatában (Fotó: veszpremhandball.hu)

A tavasz hozhatja az igazi nagy csatákat

A szakember hozzátette, hogy ugyan a csoportokban az első két hely automatikusan negyeddöntőbe jutást ér, ugyanakkor ez nem biztos, hogy előnnyel jár.

– Az elmúlt évek kiírásait nézve azt látjuk, hogy a csoportmeccseken nagyon sok esetben a ki-ki mérkőzésre, a tavaszi egyenes kieséses szakaszra készülnek az együttesek.

Nemegyszer a csoportban bukdácsoló alakulat a végjátékban nyújtott rendkívüli teljesítményt, ami sokat ért a sorozat hajrájában. Éppen a Veszprémnél volt érezhető, hogy az előző kiírásban csoportelsőként továbbjutva a negyeddöntőbe került közvetlenül, és kiesett a ritmusból, amit a csoportban hullámzóan teljesítő Magdeburg kihasznált, és bejutott a négyes döntőbe, amit meg is nyert. Hosszú a szezon, alaposan meg kell tervezni a keretek felkészítését.

Azt se felejtsük el, hogy decemberben és januárban az Európa-bajnokság miatt szünetel majd a BL-ben a küzdelem, és az is befolyással bír majd a csoportok végeredményére, hogy onnan milyen állapotban térnek vissza az együttesek – összegzett Juhász István.