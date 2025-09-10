Rendkívüli

Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

A Veszprém és a Szeged is Kölnben fejezné be a ma kezdődő Bajnokok Ligája-szezont

Két magyar csapattal a mezőnyben ma este elrajtol a férfikézilabda BL új szezonja. A magyar bajnok Veszprém és az ezüstérmes Szeged egyaránt a kölni négyes döntőt tűzte ki célul, de a rendkívül erős, tizenhat csapatos Bajnokok Ligája-mezőnyben legalább tíz rivális hasonló ambíciókkal vág neki a sorozatnak.

Kibédi Péter
2025. 09. 10. 5:54
A veszprémiek célja, hogy Kölnben örüljenek majd a júniusi négyes döntő után Forrás: veszpremhandball.hu
Ma este elrajtol a férfikézilabda Bajnokok Ligája új szezonja, a mezőnyben ismét két magyar együttesnek szurkolhatunk, remélhetőleg a jú­nius 13–14-i kölni négyes döntőig. A One Veszprém magyar bajnoki címvédőként kapott besorolást, a bajnoki ezüstérmes OTP Bank-Pick Szeged szabadkártyás indulási jogot kapott az Európai Kézilabda-szövetségtől. 

A bajnokság mellett a Bajnokok Ligája is hozhat Veszprém és a Szeged összecsapást, egy kölni rangadónak mindketten örülnének
A bajnokság mellett a Bajnokok Ligája is hozhat a Veszprém és a Szeged közötti összecsapást, egy kölni rangadónak mindketten örülnének (Fotó: MTI)

A Bajnokok Ligája csapatai között alig van különbség

A június végi sorsolás előtt már lehetett sejteni, hogy bárhogy alakul a csoportok beosztása, mindkét nyolcas rendkívül erős lesz. A rajt előtt csak találgatni lehet, hogy mi lesz majd a végső sorrend a csoportkör március 12-i zárásakor. Mindkét csapat egyértelmű célként tűzte ki maga elé a négyes döntőt, ami ugyan a keretek összetétele alapján reális elvárás, ugyanakkor a tizenhat indulóból legalább tíz gárda hasonló kondíciókkal és célkitűzéssel indul neki a sorozatnak.

A Veszprém BL-mérlege tíz elődöntős részvétel, négy ezüst- és egy bronzérem, azonban a legutóbbi három idényben nem jutott el Kölnbe, idén ezt a szériát szeretné megszakítani. A Szeged esetében a kölni elődöntőbe jutás történelmi tett lenne, a két negyeddöntős szereplés az eddigi legjobb eredménye a Bajnokok Ligájában.

Tudok érvelni, hogy miért a Veszprém csoportja az erősebb, és amellett is, hogy miért a szegedi. Két, szinte egyforma erősségű csoport kezdi meg a küzdelmeket, és mindkét magyar gárdának reális esélye van, hogy előkelő pozíciót harcoljon ki a végére 

– fogalmazott lapunk kérdésére  Juhász István, a Magyar Kézilabda-szövetség szakmai igazgatója.

Az egykori szegedi védekezőspecialista Tiagus Petrus barcelonai kitérő után Veszprémben térhet vissza, kulcsszerepet játszhat új csapatában
Az egykori szegedi védekezőspecialista, Thiagus Petrus barcelonai kitérő után Veszprémben térhet vissza, kulcsszerepet játszhat új csapatában (Fotó: veszpremhandball.hu)

A tavasz hozhatja az igazi nagy csatákat

A szakember hozzátette, hogy ugyan a csoportokban az első két hely automatikusan negyeddöntőbe jutást ér, ugyanakkor ez nem biztos, hogy előnnyel jár.

– Az elmúlt évek kiírásait nézve azt látjuk, hogy a csoportmeccseken nagyon sok esetben a ki-ki mérkőzésre, a tavaszi egyenes kieséses szakaszra készülnek az együttesek. 

Nemegyszer a csoportban bukdácsoló alakulat a végjátékban nyújtott rendkívüli teljesítményt, ami sokat ért a sorozat hajrájában. Éppen a Veszprémnél volt érezhető, hogy az előző kiírásban csoportelsőként továbbjutva a negyeddöntőbe került közvetlenül, és kiesett a ritmusból, amit a csoportban hullámzóan teljesítő Magdeburg kihasznált, és bejutott a négyes döntőbe, amit meg is nyert. Hosszú a szezon, alaposan meg kell tervezni a keretek felkészítését. 

Azt se felejtsük el, hogy decemberben és januárban az Európa-bajnokság miatt szünetel majd a BL-ben a küzdelem, és az is befolyással bír majd a csoportok végeredményére, hogy onnan milyen állapotban térnek vissza az együttesek – összegzett Juhász István.

Jim Gottfridssontól sokat várnak Szegeden, a BL győztes játékos Bundesliga-rutinja sokat segíthet a célok elérésében
Jim Gottfridssontól sokat várnak Szegeden, a BL-győztes játékos Bundesliga-rutinja sokat segíthet a célok elérésében (Fotó: pickhandball.hu)

Magyaros rangadó Szegeden

Az első fordulóban a Veszprém lép hamarabb pályára, ma 18.45-kor (tv: Sport1) a dán Aalborg otthonában kezdi meg a szereplését. A szegediekre rangadó vár holnap 18.45-kor (tv: Sport1) a Pick Arénában. Az ellenfél a lengyel bajnok Wisla Plock lesz, amely három magyar válogatottal, Ilic Zoránnal, Fazekas Gergővel és az egykori szegedi Szita Zoltánnal érkezik a Tisza partjára.

A FÉRFIKÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA

A CSOPORT: Aalborg (dán), Füchse Berlin (német), One Veszprém HC, Kielce (lengyel), Nantes (francia), Sporting (portugál), Dinamo Bucuresti (román), Kolstad (norvég)
B CSOPORT: Wisla Plock (lengyel), Barca (spanyol) Paris Saint-Germain (francia), GOG (dán), Magdeburg (német), OTP Bank-Pick Szeged, HC Zagreb (horvát), Peliszter (északmacedón)

 

