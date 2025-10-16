Fazekas MátékézilabdaFazekas Gergőkézilabda Bajnokok LigájaFazekas Nándor

Villámkarrier: Fazekas Gergő készülhet a családi rivális ellen a Bajnokok Ligájában

A Fazekas család újabb mérföldkőhöz érkezett. A középső fiú, Fazekas Máté, az OTP Bank-Pick Szeged fiatal irányító-átlövője szerdán este a címvédő Magdeburg ellen elvesztett mérkőzésen mutatkozott be a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. A tizenkilenc éves játékos édesapja, a legendás válogatott kapus Fazekas Nándor - aki természetesen ott volt a lelátón -, valamint testvére, Gergő, a Wisla Plock játékosának nyomdokaiba lépett.

Kibédi Péter
2025. 10. 16. 6:24
Fazekas Máté a családban harmadikként mutatkozott be a Bajnokok Ligájában
Fazekas Máté a családban harmadikként mutatkozott be a Bajnokok Ligájában Forrás: pickhandball.hu
Alig egy héttel azután, hogy az OTP Bank-Pick Szeged bejelentette Fazekas Máté szerződtetését, az utánpótlás-válogatott játékos máris bemutatkozott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A családban ő a harmadik, aki pályára lépett a kontinens klubcsapatainak legrangosabb sorozatában.

Fazekas Máté (középen) első Bajnokok Ligája mérkőzését játszotta szerdán
Fazekas Máté (középen) első Bajnokok Ligája mérkőzését játszotta szerdán Fotó: EHF

Fazekas Máté a harmadik BL-játékos a családban

A Szeged ugyan szoros mérkőzést vívott a BL-címvédő Magdeburggal, a győzelemre nem volt reális esélye, végül 34-30-as vereséget szenvedett hazai pályán. Irányítóposzton Jim Gottfridson és a sérüléséből visszatérő Lazar Kukic mellett ott volt a keretben a mindössze tizenkilenc éves Fazekas Máté is, aki élete első Bajnokok Ligája-találkozójára készült.

Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan megtapasztalom a Bajnokok Ligáját. A vereség miatt csalódott vagyok, de örülök, hogy sikerült jó dolgokat is csinálnom, például kiharcoltam egy hétméterest 

– értékelt a Magdeburg elleni mérkőzés után a fiatal kézilabdázó, aki az utolsó három percben kapott lehetőséget.

A Fazekas családban az édesapa, a 237-szeres válogatott Fazekas Nándor, valamint a legidősebb fiú, a Wisla Plockban játszó Fazekas Gergő is bemutatkozott már a Bajnokok Ligájában. 

A veszprémi színekben sikereket elérő, olimpikon édesapa – aki ma ünnepli 49. születésnapját – márciusban nehéz helyzetbe kerülhet: várhatóan egymás ellen lép majd pályára a Bajnokok Ligákában a Wisla Plockban szereplő Gergő és a Pick Szegedben játszó Máté. Hogy kinek szurkol majd a családfő, arról Mátét is megkérdeztük a mérkőzés után, hiszen a helyszínen, a Pick Arénában szurkolt a középső fiának.

Fazekas Máté szegedi bemutatkozásával egy időben testvére Gergő is fontos mérkőzést játszott a Bajnokok Ligájában, a lengyel Wisla Plock irányítója három gól lőtt a PSG ellen, és csapata 35-32-re nyert hazai pályán a párizsiak ellen. 

Az OTP Bank-Pick Szeged-Magdeburg mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg:

 

 

