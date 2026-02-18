Magyar Pétertisza párttarr zoltán

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Ruszin-Szendi nem akar kezdő b...zira hasonlítani

Megírja, de jó eséllyel nem teszi közzé a Tisza a kormányprogramját – ezt állította tavaly nyáron Ruszin-Szendi Romulusz egy nyilvános beszélgetésben. Magyar Péter egyik fő bizalmasa, aki immár országgyűlési képviselőjelölt is, lényegében megismételte Tarr Zoltán elhíresült szavait: a lényeg, hogy megnyerjék a választást. A különbség annyi, hogy Ruszin-Szendi mindehhez hozzátett egy erősen homofób hasonlatot.

Munkatársunktól
2026. 02. 18. 4:45
Forrás: Facebook
A Tisza Párt vezető politikusai az utóbbi időben szinte kivétel nélkül elismerték, hogy a választás előtt nem mondják el valódik terveiket a szavazópolgároknak. A lényeg szerintük az, hogy megnyerjék az áprilisi voksolást, ehhez azonban titkolózni kell, nem szabad például megszorításól beszélni.

Ilyen megszólalás a volt vezérkari főnöktől, Ruszin-Szendi Romulusztól is idézhető. Magyar Péter bizalmasa, a párt honvédelmi szakértője – aki immár országgyűlési képviselőjelölt is – tavaly májusban Komáromban adott közönség előtt hosszabb interjút. Itt amikor arra terelődött a szó, hogy adott esetben lenne-e honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi így válaszolt: „Nem beszélünk ilyenről, mert tényleg először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal (…) most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.” Azt is megmagyarázta miért titkolják majd el tervezett intézkedéseiket: azért, mert „az emberek egy jelentős része úgyse olvassa el” a kormányprogramot. Majd néhány szót elharapva egy erős homofób hasonlattal így folytatta: „De nekünk meg kell lenni annak a tervnek, hogy miután átvettük a hatalmat, akkor ne támolyogjunk, mint kezdő b...zi a gőzfürdőben, hanem tudjuk, hogy mit kell csinálni. (A videón 29:32-től 30:14-ig.)

Ruszin-Szenditől egyáltalán nem meglepő a megbotránkoztatás: politikai színre lépése óta botrányt botrányra halmoz. A napokban kihallgatták – nem először – abban a garázdaság gyanújával indult büntetőügyben, amely amiatt vette kezdetét, mert a tiszás politikus nyáron ellökte az egyik őt kérdező riportert. De nyomoz a rendőrség amiatt is, mert Ruszin-Szendi korábban fegyverrel ment lakossági fórumokra. Luxus szolgálati ingatlana és közpénzből fizetett zsírleszívása szintén közéleti botrányt okozott – azon túl, hogy a hatóságok figyelmét is felkeltette.

Ruszin-Szendit korábban, még katonaként sem kerülték el a kétes ügyek. Hogy mennyire nem, arról az egykori vezérkari főnökről készült portrécikkünkből bizonyosodhat meg, aki csak akar. Ebben az összeállításunkban tértünk ki arra, miért is nevezték a katonák Ruszin-Szendit Kuplungnak.

Sorozatunk következő részében Dálnoki Áron szavait mutatjuk be, aki közel volt a tűzhöz, ugyanis a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportját vezette.

(Folytatjuk)

 

               
       
       
       

