Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A Tiszának készült megszorítócsomag egyik kulcsfigurája is titkolózni akart

A Tisza vezető személyiségei árulták el nyilvános megszólalásaikban, hogy a párt nem mondja el a választásokig, mit tervez valójában. Közéjük tartozott az a Dálnoki Áron is, aki gazdaságfejlesztési munkacsoport-vezetőként a fő felelőse lehetett a párt számára készült hatszáz oldalas megszorítócsomag kidolgozásának. A tiszás leleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunk mostani részét Dálnoki Áronnak szenteljük, aki lényegében igazolta: stratégia a Tiszánál, hogy nem mondják meg előre, mit akarnak csinálni, ha kormányra kerülnek.

2026. 02. 19. 4:42
Dálnoki Áron egyike azoknak a figuráknak, akik a Tisza Párt megjelenésével egy csapásra a nagypolitika színpadán találták magukat, ám amilyen gyorsan feltörtek, éppen olyan gyorsan el is tűntek. Rövidke közéleti szerepvállalása alatt Dálnoki – nem egyszer Tarr Zoltán alelnökkel együttműködve – többször is elárulta Magyar Péterék legféltettebb titkát. 

Dálnoki már 2024-ben elismerte, hogy írják a kormányprogramot, aztán pedig arról beszélt, hogy nem szabad elmondani a terveket.

Mindezt úgy, hogy sajtóhírek szerint elsősorban ő volt a felelőse annak a hatszáz oldalas, brutális megszorításokat tartalmazó csomagnak, amely a Tisza Pártnak készült, és amely november végén szivárgott ki teljes egészében a sajtóhoz. Mára – ha igaz –Dálnokinak ki is telt az ideje a pártban.

De ne szaladjunk előre, vegyük sorra a történéseket!

Az addig teljesen ismeretlen Dálnoki Áron nevével tavaly szeptember elején ismerkedhetett meg az országos nyilvánosság. Dálnoki beszélgetett ugyanis az elhíresült etyeki tiszás fórumon Tarr Zoltánnal, amikor a Tisza-alelnök előadta emlékezetes eszmefuttatását, amelynek az volt a lényege: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” De ugyanitt fogalmazott Tarr úgy is, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Az eseményen Dálnoki Áron is letette a névjegyét. Megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Ő maga a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

Kezdetben sokan nem tudták hova tenni Dálnokit, pedig a többkulcsos adó mellett érvelő gazdasági szakember a kezdetektől fontos szereplő lehetett a Tiszában. Egyrészt 2024-ben Magyar Péterék őt indították a polgármesteri székért a főváros XVII. kerületében, ami azért említésre méltó, mert a párt mindössze négy kerületben állított polgármesterjelöltet. Az egyébként mesés vagyonnal rendelkező Dálnokira azonban komolyabb szerepkörben is számítottak, az egyik Tisza-sziget tavaly márciusi eseményén már mint a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjét mutatták be. Időközben Dálnoki részt vett a párt népszerűsítésében is. Tévéinterjút adott, és Tisza-szigetről Tisza-szigetre vándorolva próbált tetszetős előadásokat tartani – nem egyszer a párt egyik nagyágyújával, Tarr Zoltánnal. 

Ám miként Tarr, úgy Dálnoki is fontos információkat mondott el a Tisza valós szándékairól.

Először is egy 2024. augusztusi rendezvényen Dálnoki – Kéri László társaságában – azt közölte: „Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”. Nem árt felidézni: Magyar Péter csak fél évvel korábban, 2024 februárjában adott – lényegében a saját állítólagos politikai közösségét elárulva – interjút a Partizánnak és kezdte meg politikai pályáját.


Tehát voltak elképzelések már tavaly is. Dálnoki azonban múlt májusban az óbudai tiszásoknál tartott előadást, amiben azt közölte: „Azt, hogy a Tisza Párt mit fog csinálni, azt pedig nem tudom elmondani”. De kifejtette azt is: 

Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.

A gazdasági csoportvezető tehát megerősítette, amiről Tarr is beszélt: tudatosan hallgatni kell a valódi tervekről a választásokig, részleteket nem szabad elárulni. Nyilatkozata világossá tette, ez a stratégia a Tiszánál.

Dálnoki neve végül amiatt a hatszáz oldalas javaslatcsomag miatt válhatott leginkább közismertté, amely a Tisza Pártnak készült, és amelyben súlyos megszorítások kaptak helyet. Novemberben az Index írta meg: úgy tudja, hogy a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjeként elsősorban Dálnoki felelősségi körébe tartozott az akkoriban kiszivárgott csomag kidolgozása.

A dokumentum nyilvánosságra kerülése egyértelműen megrendítette a Tisza pozícióit és a jelek szerint Dálnoki Áronét is.

A Tiszából kiugrott vallásügyi kabinetvezető, Csercsa Balázs ugyanis január végén – csak mellékesen megemlítve – arról beszélt: Dálnoki elhagyta a pártot. Csercsa a gazdasági megszorítóprogram kapcsán is tett érdekes kijelentéseket, így cikksorozatunk következő részében az ő leleplezéssel felérő szavait idézzük fel.

(Folytatjuk.)

