Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A Tiszának készült megszorítócsomag egyik kulcsfigurája is titkolózni akart

Dálnoki Áron egyike azoknak a figuráknak, akik a Tisza Párt megjelenésével egy csapásra a nagypolitika színpadán találták magukat, ám amilyen gyorsan feltörtek, éppen olyan gyorsan el is tűntek. Rövidke közéleti szerepvállalása alatt Dálnoki – nem egyszer Tarr Zoltán alelnökkel együttműködve – többször is elárulta Magyar Péterék legféltettebb titkát.

Dálnoki már 2024-ben elismerte, hogy írják a kormányprogramot, aztán pedig arról beszélt, hogy nem szabad elmondani a terveket.

Mindezt úgy, hogy sajtóhírek szerint elsősorban ő volt a felelőse annak a hatszáz oldalas, brutális megszorításokat tartalmazó csomagnak, amely a Tisza Pártnak készült, és amely november végén szivárgott ki teljes egészében a sajtóhoz. Mára – ha igaz –Dálnokinak ki is telt az ideje a pártban.

De ne szaladjunk előre, vegyük sorra a történéseket!

Az addig teljesen ismeretlen Dálnoki Áron nevével tavaly szeptember elején ismerkedhetett meg az országos nyilvánosság. Dálnoki beszélgetett ugyanis az elhíresült etyeki tiszás fórumon Tarr Zoltánnal, amikor a Tisza-alelnök előadta emlékezetes eszmefuttatását, amelynek az volt a lényege: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” De ugyanitt fogalmazott Tarr úgy is, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Az eseményen Dálnoki Áron is letette a névjegyét. Megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Ő maga a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

Kezdetben sokan nem tudták hova tenni Dálnokit, pedig a többkulcsos adó mellett érvelő gazdasági szakember a kezdetektől fontos szereplő lehetett a Tiszában. Egyrészt 2024-ben Magyar Péterék őt indították a polgármesteri székért a főváros XVII. kerületében, ami azért említésre méltó, mert a párt mindössze négy kerületben állított polgármesterjelöltet. Az egyébként mesés vagyonnal rendelkező Dálnokira azonban komolyabb szerepkörben is számítottak, az egyik Tisza-sziget tavaly márciusi eseményén már mint a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjét mutatták be. Időközben Dálnoki részt vett a párt népszerűsítésében is. Tévéinterjút adott, és Tisza-szigetről Tisza-szigetre vándorolva próbált tetszetős előadásokat tartani – nem egyszer a párt egyik nagyágyújával, Tarr Zoltánnal.

Ám miként Tarr, úgy Dálnoki is fontos információkat mondott el a Tisza valós szándékairól.

Először is egy 2024. augusztusi rendezvényen Dálnoki – Kéri László társaságában – azt közölte: „Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”. Nem árt felidézni: Magyar Péter csak fél évvel korábban, 2024 februárjában adott – lényegében a saját állítólagos politikai közösségét elárulva – interjút a Partizánnak és kezdte meg politikai pályáját.