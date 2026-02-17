idezojelek
Vélemény

Egy ember, aki miniszterelnök akar lenni

Botrányok, hazugságok, bulik és a drog.

Villányi Károly avatarja
Villányi Károly
Cikk kép: undefined
Magyar Péterbotrányokozásminiszterelnök 2026. 02. 17. 15:21
0

Van a közéletben egy ember (Magyar Péter), aki gyakorlatilag minden porcikájában ott viseli azokat a személyiségjegyeket, amelyek a Fidesz körül olykor felbukkanó szerencselovagokra jellemzők, és amelyek miatt jó néhányan neheztelnek a kormánypártra. A baloldalon most furcsa módon éppen ebben a betegesen hiú és folyamatosan hazudozó, megbízhatatlan figurában látják az ellenzék hiteles vezetőjét, Orbán Viktor első számú kihívóját.

Talán nem árt – nyilván a teljesség igénye nélkül – felidézni, hogy mit is lehet tudni erről az emberről. Miként jutott el egy viharos válástól oda, hogy részegen botrányokat okoz, drogpartikra esik be, illetve hogy a migrációt támogató, a háborút pénzelő brüsszeli elit mellett a jelenlegi ukrán vezetés is besorolt mögé.

Nézzük egyenként!

Ez az ember már az egyetemen is a családi hátterével kérkedett.

Ez az ember a fideszes rendezvényeken hosszú éveken keresztül igyekezett mindig az első sorban ülni, nem győzött tapsolni.

Ez az ember kizárólag szuperlatívuszokban beszélt Orbán Viktorról és a kormány politikájáról.

Ez az ember állami cégeknél komoly pozíciókat járt ki magának, milliós pénzeket vett fel.

Ez az ember a gyanú szerint bennfentes információk segítségével kereskedett a tőzsdén, és jutott hatalmas összegekhez.

Ez az ember lehallgatta, zsarolta, terrorizálta és bántalmazta a feleségét.

Ez az ember öngyilkosságot színlelt.

Ez az ember egy családi vita során autós üldözésbe kezdett, majd megfenyegette a feleségét védő rendőröket.

Ez az ember a részben külföldről pénzelt Partizánnak adott interjújában elárulta azt a konzervatív közösséget, amihez állítólag tartozott.

Ez az ember azt mondta, kizárt, hogy politikus lesz, most mégis a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként ténykedik.

Ez az ember azt mondta, nem lesz európai parlamenti képviselő, nem kell neki a kamuállás, majd bekerült az EP-be, ahol eddig csak néhány alkalommal bukkant fel.

Ez az ember agyhalottaknak, Soros-ügynöknek nevezte a saját politikustársait, a Tisza európai parlamenti képviselőit.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez az ember el akarta törölni azt a mentelmi jogot, amiről most nem hajlandó lemondani, és ami jelenleg megvédheti több büntetőeljárás lefolytatásától.

Ez az ember a válását követően agresszíven viselkedett az új barátnőjével is.

Ez az ember egy szórakozóhelyen részegen kötekedett, botrányt okozott, telefont lopott.

Ez az ember büdösnek nevezte a szimpatizánsait.

Ez az ember lekezelően beszélt a nyugdíjasokról.

Ez az ember már lényegében mindenkivel összeveszett a pártjában.

Ez az ember egész nap az interneten lóg, eltávolította a valóságtól a politikai diskurzust, amelyet olcsó lájkvadászattá alacsonyított le.

Ez az ember, ha kellemetlen kérdést kap, agresszívvá válik, becsmérő kijelentéseket tesz az újságírókra vagy egyszerűen dalra fakad.

Ez az ember ma már élvezi Bajnai Gordon volt kormányfő és befolyásos köre támogatását is.

Ez az ember azokkal kötött szövetséget Brüsszelben, akik a magyar kormány álláspontjával szemben támogatják a migrációt, a genderőrületet és a háborút.

Ez az ember egy ukrán kémmel fotózkodott és működött együtt, miközben a pártja folyamatosan Kijev befolyása alá került.

Ez az ember mára kiegyezett a régi baloldallal, gyakorlatilag az egész levitézlett panoptikum a Tisza programján dolgozik.

Ez az ember titkolja, hogy kormányra kerülve milyen intézkedéseket tenne a Tisza.

Ez az ember jelenleg éppen arról győzköd mindenkit, hogy bár részt vett egy olyan buliban, ahol kábítószert fogyasztottak, ő nem drogozott, csak egyszerűen elcsábították.

Ez az ember zsarolhatóvá válhatott, dróton rángatják, teljesen elvtelenül, számítóan politizál, ráadásul képtelen kontrollálni a saját viselkedését.

Ez az ember, akit már a volt felesége is csak egy Magyar Péter nevű képződménynek nevez, miniszterelnök akar lenni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbéke

Háborúznának, de békéről papolnak

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Százéves terv Európa elpusztítására

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekléphaft pál

A világ állása

Bayer Zsolt avatarja

Léphaft Pál karikatúrái – az aranyszarban és a háborúban elsüllyedő Nyugatról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu