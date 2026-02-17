Egy ember, aki miniszterelnök akar lenni

Van a közéletben egy ember (Magyar Péter), aki gyakorlatilag minden porcikájában ott viseli azokat a személyiségjegyeket, amelyek a Fidesz körül olykor felbukkanó szerencselovagokra jellemzők, és amelyek miatt jó néhányan neheztelnek a kormánypártra. A baloldalon most furcsa módon éppen ebben a betegesen hiú és folyamatosan hazudozó, megbízhatatlan figurában látják az ellenzék hiteles vezetőjét, Orbán Viktor első számú kihívóját.

Talán nem árt – nyilván a teljesség igénye nélkül – felidézni, hogy mit is lehet tudni erről az emberről. Miként jutott el egy viharos válástól oda, hogy részegen botrányokat okoz, drogpartikra esik be, illetve hogy a migrációt támogató, a háborút pénzelő brüsszeli elit mellett a jelenlegi ukrán vezetés is besorolt mögé.

Nézzük egyenként!

Ez az ember már az egyetemen is a családi hátterével kérkedett.

Ez az ember a fideszes rendezvényeken hosszú éveken keresztül igyekezett mindig az első sorban ülni, nem győzött tapsolni.

Ez az ember kizárólag szuperlatívuszokban beszélt Orbán Viktorról és a kormány politikájáról.

Ez az ember állami cégeknél komoly pozíciókat járt ki magának, milliós pénzeket vett fel.

Ez az ember a gyanú szerint bennfentes információk segítségével kereskedett a tőzsdén, és jutott hatalmas összegekhez.

Ez az ember lehallgatta, zsarolta, terrorizálta és bántalmazta a feleségét.

Ez az ember öngyilkosságot színlelt.

Ez az ember egy családi vita során autós üldözésbe kezdett, majd megfenyegette a feleségét védő rendőröket.

Ez az ember a részben külföldről pénzelt Partizánnak adott interjújában elárulta azt a konzervatív közösséget, amihez állítólag tartozott.

Ez az ember azt mondta, kizárt, hogy politikus lesz, most mégis a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként ténykedik.

Ez az ember azt mondta, nem lesz európai parlamenti képviselő, nem kell neki a kamuállás, majd bekerült az EP-be, ahol eddig csak néhány alkalommal bukkant fel.

Ez az ember agyhalottaknak, Soros-ügynöknek nevezte a saját politikustársait, a Tisza európai parlamenti képviselőit.