Áder János: Megszűnt az értelmes politikai diskurzus

– Több mint három évvel a leköszönése után jelent meg nemrég A haza minden előtt című interjúkötet, amely az ön tízéves, köztársasági elnöki poszton töltött időszakáról szól. Mostanra ülepedtek le a történtek?

– Több kísérletet tettünk arra, hogy ezt a tíz évet valamilyen módon összefoglaljuk, de egyik sem volt sikeres. Lényegében már le is mondtam róla, hogy megcsináljuk, de a nyár elején mégis összeállt a koncepció. Az interjúfüzért azzal egészítettük ki, hogy az elnöki hivatal vezető csapatának minden tagja írt egy-egy esszét, emellett még néhány apróságot is hozzátettünk, végül így készült el a könyv.

– Ügyvezető alelnökként vezette a Fideszt, volt frakcióvezető, házelnök, európai parlamenti képviselő, majd államfő. Melyik pozícióban érezte magát a legotthonosabban?

– Szerintem nem az a fő kérdés, hogy az ember testhezállónak érzi-e ezeket a tisztségeket. Például frakcióvezetőnek sem én jelentkeztem. Az történt, hogy Pokorni Zoltán lemondott, és hirtelen megürült ez a pozíció, ráadásul egy választási vereség után voltunk. Hasonló a helyzet a köztársasági elnöki feladat esetében, nem arra készültem. Akkoriban Brüsszelben dolgoztam, a felkérés pedig váratlanul ért, és komolyan el kellett gondolkodnom rajta.

– Azt tudjuk, hogy kormányfő is lehetett volna, ám nem élt Orbán Viktor felajánlásával. Pontosan mikor, egyáltalán hányszor került ez szóba önök között?

– Csak azt tudom megismételni, amit már többször is nyilatkoztam. Vagyis amikor ez szóba került közöttünk, akkor mindig azt mondtam Orbán Viktornak, hogy őt alkalmasabbnak tartom miniszterelnöknek.

– Ha esetleg újból érkezik egy ilyen felkérés, lehetséges, hogy másként dönt?

– Már nyugdíjas korú vagyok, az elnöki munkát befejeztem, letettem a lantot. Politikai pályára visszamenni nem fogok. A Covid-árvákat támogató Regőczi Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány éppen elegendő feladatot ad.

– A baloldal gúnyosan aláírógépnek nevezte önt, holott – amint az a könyvből is kiderül – több törvényt küldött vissza az Országgyűlésnek, illetve az Alkotmánybíróságra, mint Göncz Árpád. Hogy néz ki ez számszerűsítve?

– Összehasonlítottuk, hogy az elődeim közül ki mennyi törvényt küldött vissza a parlamentnek, illetve az Alkotmánybíróságra. A visszaküldők tekintetében Sólyom László vezet. De ez talán az ő esetében érthető is, hiszen ő korábban az Alkotmánybíróság elnökeként tevékenykedett. Amíg Göncz Árpád a tíz elnöki éve alatt összesen tíz alkalommal emelt vétót, én ugyanannyi idő alatt 45-ször.