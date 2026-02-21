Zöldtechnológiák: Kína leuralta a világot

– Meglehetősen zajos nemzetközi környezetbe illeszkedik a február végén induló Planet Budapest 2026. Az USA új energiaforrások, ásványi kincsek megszerzésével van elfoglalva, az oroszok az ukránokkal háborúznak és Európa gőzerővel fegyverkezik. Mintha egy kicsit háttérbe szorulna a fenntarthatóság kérdésköre.

– Ez csak részben igaz. Kína például szép csendben végrehajtott egy fenntarthatósági és egy zöldfordulatot. Az elmúlt tizenöt évben Kína a napelemek, valamint a szélerőművek gyártásában és telepítésében is piacvezetővé vált, az elektromos autók gyártásában pedig a Teslát is lehagyta tavaly. Már ott tartanak, hogy benzines motorkerékpárt legfeljebb a vidéki Kínában látni. Ráadásul a nyersanyag-kitermeléstől a végtermék előállításáig a teljes termékláncot uralják.

Fotó: Éberling András

– Mondhatjuk, hogy Kína előbb ébredt, mint a világ többi része?

– Igen. Míg mi hangzatos jelszavakat fogalmaztunk meg és semmitmondó deklarációkat fogadtunk el az Európai Parlamentben, Oroszországnak pedig kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy fenntarthatósági fordulaton gondolkodjon, Kína szép csendesen birtokba vette a piacot. Ráadásul az Egyesült Államokkal sem kellett igazán versenyezniük, hiszen az USA egy másik irányvonalat visz, továbbra is a fosszilis energiahordozókra épít. Olyannyira, hogy már a Biden-kormányzat alatt a világ első számú olaj- és gázkitermelőjévé, valamint -exportőrévé vált.

Kína ezalatt bányákat vásárolt vagy koncessziókat szerezett meg, így az akkumulátoripar minimum hetven százalékát kontrollálják globálisan. Márpedig ennek az ágazatnak kiemelt jelentősége van a fenntarthatósági fordulat szempontjából.

– Mit tehet Európa? Jelenleg úgy tűnik, hogy a komoly függőség Kínától nem szüntethető meg.

– Az EU részéről ebben a helyzetben észszerű lépés lenne, hogy lítiumionos helyett alternatív, például nátriumionos akkumulátorok fejlesztésére koncentrálna. Ha az unió komolyan veszi a zöldátmenetet a közlekedésben, és 2035-től valóban nagyobbrészt elektromos autók gördülhetnek le a futószalagról, akkor elképesztő mennyiségű akkumulátorra lesz szükség. A kontinensen jelenleg negyven akkumulátorgyár működik, még tízet építenek és további tíz van tervezőasztalon. Szinte nincs olyan ország, ahol valamiféle akkumulátortechnológiát ne akarnának meghonosítani.