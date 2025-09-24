Magyar sertésodüsszeia: kihívásokkal küzd a hagyományos ágazat

„Brutális hullámvasúton a magyar sertéságazat”, „Válságban a hazai sertéstenyésztés”, „A magyar húsipar temetése”, „Eltűnhet a disznó az udvarról” – az elmúlt három évtizedben újra és újra ilyen szalagcímek lepték el a sajtót. Mintha a sertésválság állandó kísérője lett volna a rendszerváltás utáni gazdasági híreknek. Hol a piacvesztés, hol az uniós szabályok, máskor a takarmányárak vagy éppen egy állatbetegség keltett pánikot, és nemegyszer jósolták: ez már a vég. Tény ugyanakkor, hogy a magyar sertéságazat mindig túlélte azokat a helyzeteket, amelyeket a sajtó és a szakma végzetesnek állított be, ám a szektorban sokkal mélyrehatóbb változások és átrendeződések zajlottak le annál, mint amit ebből egy átlagos fogyasztó a boltokat járva láthat. Így például az is kevésbé ismert, hogy a mai sertésállomány alig több mint negyedakkora, mint a Kádár-rendszer végnapjaiban volt.

Zsugorodó állomány

Az 1980-as években volt még kilenc-tízmillió disznó is a sajátos félkommunista szocialista tervgazdaság idejében, most pedig 2,8 millió körül lehet az állomány. A négy évtizeddel ezelőtti felállás finoman szólva nem volt normális piaci helyzetnek mondható, legfeljebb a nosztalgia szépítheti meg azt az állapotot

– mondja a Lugasnak Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Szavai szerint a rendszerváltás több szempontból is nagy krízist jelentett: az állattenyésztéssel foglalkozó nagyüzemek egy része tönkrement az átalakulásban, a szövetkezetek felbomlottak, és ezzel párhuzamosan az 1990-es években elkezdődött a háztáji állattenyésztő kistermelők számának csökkenése. Ugyanakkor ez a folyamat, a koncentráció elkerülhetetlen volt, hiszen a nagy, modern sertéstelepek hatékonyabbak, olcsóbban képesek előállítani egy kilogrammnyi húst – fejtegette Éder Tamás.

Mint mondta, a sertéstenyésztés támogatási rendszerének változásai is markánsan kihatottak az ágazatra. – Az 1990-es évek közepén a régiónkban meglehetősen nagyvonalúnak számító agrártámogatási rendszert alakított ki az akkori minisztérium. A sertések esetében ebbe benne volt a garantált ár, az irányár, alkalmanként az exporttámogatás is. Ráadásul ezekhez kötötten további támogatási elemek is megjelentek, a piaci zavarokat pedig az állam folyamatosan ideiglenes beavatkozásokkal kezelte. Mindez átmeneti stabilitást jelentett, azonban gyakorlatilag félrevezették vagy legalábbis elkényelmesítették az ágazatot, a termelők nem ruháztak be megfelelő mértékben a fejlesztésekbe – idézi fel a hússzövetség elnöke. Ezt a szisztémát – folytatja – fel kellett számolni az EU-s csatlakozásunkkor, hiszen az unióban a sertés a közvetlenül nem támogatott termékpályák közé tartozik.