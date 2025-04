Száj-és körömfájás: magasabb fokozatra kapcsol a járványvédelem

Következő fokozatot jelent a járványvédelemben, hogy bevonják a hadsereget, de akár a rendőrséget vagy a katasztrófavédelmet is be kellene vonni, a ragadós száj- és körömfájás vírusával érintett telepeket pedig hermetikusan lezárni – mondta a Világgazdaságnak Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ) ügyvezető igazgatója. Hozzátette, mindenkit távol kell tartani, és nemcsak a fertőzött telepektől, hanem az érintett zónán belül is, akik a felszámolást végzik, maradjanak ott, vagy legfeljebb egy szigorú protokoll szerinti teljes fertőtlenítés, tisztálkodás és ruhacsere után mehessenek be, illetve ki.

Ennek az az oka, hogy a kórokozók a széllel és tárgyakkal is terjednek, a vírus pedig olyannyira alattomos, hogy a még tünetmentes állatok a fertőződést követően hat-kilenc órán belül ürítik a kórokozókat. Összevetésül egy teszt eredménye egy nap, ezalatt pedig máris terjedhet tovább a fertőzés.

A Világgazdaság cikke az odafigyelés mértékét mutatva írja, rengeteg a bejelentés, mert a marháknál gyakori a száj körüli hólyagos gyulladás, és most ha valaki lát egy hólyagot, jelenti.

Sajnos a szarvasmarhákban történt megbetegedések a sertéstelepeken is károkat okoznak, noha egyetlen sertés sem betegedett meg. A fogyasztóknak nem kell félniük,

Magyarországon az összes sertéshús, az összes sertés egészséges és biztonságos és fogyasztható

– hangsúlyozta Wagenhoffer Zsombor.

A tejnél hasonló a helyzet, a pasztőrözött tejet minden további nélkül lehet fogyasztani, ehhez képest egyes országok az UHT-tejet sem akarják beengedni, ami nonszensz – tette hozzá.

Szerinte most jutottunk el a kritikus ponthoz, ha itt nem tudjuk megállítani a vírus terjedését, akkor nagyon komoly problémák lesznek országos szinten is. Akkor rengeteg állatot el kellene pusztítani, hatalmas piaci zavarok és gazdasági károk keletkeznének. A MÁSZ és több más szervezet meg is tette az ezzel kapcsolatos javaslatot az agrártárcának.

A cikkből kiderül még, a disznók nem betegek, de sújtja őket a ragadós száj- és körömfájás.

Wagenhoffer Zsombor szerint állami intervencióra lenne szükség, hogy azokat a gazdaságok, amelyek csak nyomott áron vagy sehogy sem tudják eladni terméküket, kompenzálja az állam. Ez a probléma elsősorban a hízósertéseket érinti, de előfordul a hízómarhánál és a tejnél is.

Ezen felül ahogyan írtuk, maradandó károsodást is okoz a fertőzés. Mozgásszervi fájdalmat, valamint a tejhozamot is csökkenti, ami haszonállat lévén nem elhanyagolható, nem beszélve arról, hogy a fertőzött egyedek évekig(!) üríthetik a vírust.