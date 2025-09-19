Sertéságazat: a kormány továbbra is minden támogatást megad

Az elmúlt évek egyik nyertes, biztos lábakon álló ágazatának nevezte a sertésszektort Nagy István agrárminiszter az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) egyik szakmai rendezvényeként megtartott sertéságazati konferencián. A miniszter szerint ebben a rendezvényt szervező, tíz éve alakult Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének (MSTSZ) nagyon sok munkája van.

Nagy István a sertéságazat helyzetéről beszélt az OMÉK eseményén

Fotó: AM/Pelsőczy Csaba

Az ágazat súlyát számszerűsítve Nagy István elmondta, hogy

kibocsátása tavaly meghaladta a 390 milliárd forintot, ami a teljes mezőgazdasági kibocsátás csaknem tizede, az állattenyésztésének pedig közel a negyede.

Az ágazat teljesítménye 2024-ben kiemelkedő mértékben emelkedett:

a kibocsátás mennyiségben 9 százalékkal haladt meg az egy évvel korábbit, ami Lengyelország után a második legnagyobb növekedés volt az Európai Unióban.

A sertéslétszám 2,8 millió sertés volt idén júniusban, ami négyszázalékos növekedés az előző évihez képest.

A jövőre nézve pedig biztató jel, hogy az anyakoca-állomány hét százalékkal, 174 ezerre növekedett.

Tavaly az ágazat termelése megközelítette a hatszázezer tonnát, ami 2023-hoz képest nyolcszázalékos növekedés. Az élősertés-export mennyisége csaknem 16 százalékkal, a sertéshús exporté pedig közel 13 százalékkal bővült egy év alatt. A hazai hozzáadott érték, a foglalkoztatás, az ágazati jövedelem, valamint a termékpálya stabilitása szempontjából kedvező, hogy a sertések nagy részét a hazai vágóihidak dolgozzák fel. Mivel azonban a magyarországi vágóhidak külföldről származó sertéseket is feldolgoznak, az élősertés külkereskedelmi egyenleg negatív volt, viszont ezzel szemben a sertéshúsexport magasabb értéket képviselt, és így pozitívan szerepelt a külkereskedelmi egyenlegben – ecsetelte az ágazati külkereskedelem szerkezetét a miniszter.

Ezekre pályázhatnak a sertéságazat szereplői

A sertéságazat támogatása elsősorban a nemzeti költségvetésből finanszírozott állatjóléti támogatásokon keresztül valósul meg, de emellett természetesen a sertéstartók is pályázhatnak az összes vidékfejlesztési programra.

A nemzeti büdzséből finanszírozott támogatások közül a hízók állatjóléti támogatására az idén 10,2 milliárd forintot különítettek el, notifikált intézkedésekre hétmilliárd, a csekély összegű támogatásokra pedig 3,2 milliárd forint használható fel – utóbbiak esetén az új szabályozás szerint a hároméves keret 25 ezerről 50 ezer euróra emelkedett.

A tenyészkocák tartása után igénybe vehető jövedelempótló támogatás keretösszege pedig 7,8 milliárd forint – összegezte Nagy István a sertéstartók számára elérhető támogatásokat. Egyben bejelentette, hogy jövőre azonos feltételek mellett kívánják fenntartani az állatjóléti támogatásokat. Fontosnak tartja az agrártárca az állategészségügyi intézkedésekre fordítható források szinten tartását is, így az állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának 12,5 milliárd forintos összegét, valamint az állati tetemek biztonságos elszállítására és megsemmisítésére vonatkozó 4,5 milliárd forintos keretösszeget.