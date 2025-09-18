Nagy István: Már látszanak az agrártámogatások eredményei

Dinamizmusra, erőre és együttműködésre van szüksége most a magyar mezőgazdaságnak, hiszen az elmúlt években rengeteg kihívás érte az európai, benne a magyar mezőgazdaságot, amelyeknek másként nem lehet megfelelni – mondta Nagy István agrárminiszter a vasárnapig nyitva tartó Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár (OMÉK) megnyitóján.

Az idei OMÉK Fotó: Havran Zoltán

(A rendezvénynek idén egyébként a Fülöp-szigeteki Köztársaság a partnerországa.) A miniszter a negatív hatások között említette a koronavírus-járványt, a háborúkat, az egyre erősödő klímaváltozást, a növény- és állatbetegségeket, az emelkedő termelési költségeket és a munkaerőhiányt.

Bármilyen nehézséggel is szembesülnek a magyar gazdák, a kormány segítségére mindig számíthatnak

– szögezte le. Ennek kézzelfogható eredménye, hogy 2010 óta látványosan megújult a géppark, a gazdálkodást kiszolgáló épületek és modern üvegházak, fóliaházak, ültetvények jöttek létre, így fejlődött az agrotechnológia.

A mezőgazdaság kibocsátása 15 év alatt folyó áron csaknem 2,5-szeresére nőtt, ami a legnagyobb növekedés az egész Európai Unióban. A termelékenység javulását jelzi, hogy a munkaerőegységre jutó reáljövedelem 2010 és 2024 között 84 százalékkal lett magasabb, az agrárexport értéke pedig tavaly 135 százalékkal haladta meg a 2010-es értéket.

A miniszter szerint a 2010 óta elért történelmi fejlődésben kiemelkedő szerepük van a Vidékfejlesztési program pályázatainak, amelyek keretében 400 ezer támogatói okirat született, amelyek után a kifizetés már elérte a 2794 milliárd forintot.

A rekordszámú támogatói döntés is jelzi, hogy az agrárium fejlődni akar, ráadásul a kifizetések 60 százaléka kifejezetten beruházásokat segített

– tette hozzá.

Szintén eredményként könyvelte el, hogy adataik szerint 2020 óta dinamikusan nő azoknak a fiataloknak a száma, akik azt agráriumban képzelik el a jövőjüket. Idén például 3548 hallgató kezdte meg tanulmányait valamelyik agrár-felsőoktatási intézményben. A tárca segíti a generációváltást is, amely pedig jótékony hatással van, illetve lesz arra, hogy az ágazat minél jobban ki tudja aknázni az új technológiákban rejlő lehetőségeket.