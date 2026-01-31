Tóth AlexAFC BournemouthWolverhampton WanderersPremier League

Tóth Alex újabb PL-percei, megint gólt ünnepelhetett a pályán

A Liverpool után Tóth Alex a Wolverhampton ellen is a hajrában állt be a Bournemouth-ba. A magyar válogatott középpályás ugyanúgy gólt ünnepelhetett a pályán csapattársaival, mint a Premier League-bemutatkozásakor. Tóth Alex a második hullámban érkezett, de csapattársa, Alex Scott kapta a labdát, amiből beállította a 0-2-es végeredményt.

2026. 01. 31. 18:10
A Premier League-sereghajtó Wolverhampton ellen a papírformát érvényesítette sikerével a Bournemouth, Tóth Alex is pályára lépett a győztes csapatban Fotó: AFP/Darren Staples
Tóth Alex januárban rekordösszegért igazolt a magyar bajnokságból a Premier League-be, az FTC helyett immár a Bournemouth középpályása a magyar válogatott húszéves futballistája. A Liverpool elleni győztes bemutatkozás után Tóth Alex a Wolverhampton ellen is lehetőséget kapott.

A Wolverhampton ellen Alex Scott (háttal) biztosította be a Bournemouth sikerét, Tóth Alex is pályán volt már a gól idején
A Wolverhampton ellen Alex Scott (háttal) biztosította be a Bournemouth sikerét, Tóth Alex is pályán volt már a gól idején Fotó: AFP/Glyn Kirk

Akárcsak egy hete, a magyar középpályás ezúttal is a hajrában lépett pályára: Tóth a 86. percben Álex Jiménez helyét foglalta el, 1-0-ra vezetett ekkor a Bournemouth

Tóth Alex érkezett, de Alex Scott lőtte a Bournemouth-gólt

Tóth ismét élt a játékpercekkel, részt vett a támadás felépítésében, amely végén a vendégek második, győzelmet bebiztosító találata született.

Alex lőtte, de nem a második hullámban érkező Tóth, hanem az angol középpályás, Alex Scott.

Tóth Alex eddig mindkét meccsét megnyerte a Premier League-ben, s mindkét beállása után csapata néhány percen belül gólt szerzett.

Simán nyert szombaton idegenben az Arsenal is, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool 21.00-tól játszik a Newcastle United ellen.

Premier League, 24. forduló

Szombat

  • Brighton–Everton 1-1
  • Leeds United–Arsenal 0-4
  • Wolverhampton–Bournemouth 0-2
  • Chelsea–West Ham United 18.30 (tv: Spíler1)
  • Liverpool–Newcastle United 21.00 (tv: Spíler1) 

Vasárnap

  • Aston Villa–Brentford 15.00
  • Manchester United–Fulham 15.00 (tv: Spíler1)
  • Nottingham Forest–Crystal Palace 15.00
  • Tottenham Hotspur–Manchester City 17.30 (tv: Match4)

Hétfő

  • Sunderland–Burnley 21.00 (tv: Match4)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

