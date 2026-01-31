Tóth Alex újabb PL-percei, megint gólt ünnepelhetett a pályán

Tóth Alex januárban rekordösszegért igazolt a magyar bajnokságból a Premier League-be, az FTC helyett immár a Bournemouth középpályása a magyar válogatott húszéves futballistája. A Liverpool elleni győztes bemutatkozás után Tóth Alex a Wolverhampton ellen is lehetőséget kapott.
Akárcsak egy hete, a magyar középpályás ezúttal is a hajrában lépett pályára: Tóth a 86. percben Álex Jiménez helyét foglalta el, 1-0-ra vezetett ekkor a Bournemouth
Tóth Alex érkezett, de Alex Scott lőtte a Bournemouth-gólt
Tóth ismét élt a játékpercekkel, részt vett a támadás felépítésében, amely végén a vendégek második, győzelmet bebiztosító találata született.
Alex lőtte, de nem a második hullámban érkező Tóth, hanem az angol középpályás, Alex Scott.
