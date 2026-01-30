Tóth Alex a távolból is igyekezett segíteni korábbi klubját, a Ferencvárost. Intelme ellenére a magyar bajnok 4-0-ra kikapott az angol élvonalban 17. Nottingham Forest otthonában. A Premier League a világ legerősebb bajnoksága, ebből kapott ízelítőt az eddig veretlen Fradi. A City Groundon összegzett Kubatov Gábor elnök és Orosz Pál vezérigazgató.
Tóth Alex figyelmeztette a Fradit, a vezetők megdöbbentek + videó
A Ferencvárosból az angol Bournemouth-ba igazolt Tóth Alex figyelmeztető jelzést küldött korábbi klubjának. A húszéves középpályás egykori csapattársának, Orosz Pál fiának megüzente, hogy hihetetlenül gyors a tempó a Premier League-ben. A Fradi csütörtökön 4-0-ra kikapott az angol élvonalban szereplő Nottingham Foresttől. A vezérigazgató és Kubatov Gábor klubelnök értékelt a City Groundon, s Tóth Alex intelmei is szóba kerültek.
A fiatal magyar válogatott középpályással gyorsan történtek a dolgok. Alig hogy kikerült Angliába, becserélték, s néhány percet a pályán tölthetett a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló Liverpoolt verő Bournemoth-ban. A Premier League-meccsen és az edzéseken máris megtapasztalhatta, hogy más világba került. Erre próbálta figyelmeztetni a Fradit.
– Nagyon érdekes, Tóth Alex felhívta Orosz Pali fiát. Együtt játszottak, jó barátok.
Az első Premier League-meccséről azt mondta, hogy pfú, itt nagyon gyorsan történnek a dolgok!
– számolt be az esetről Kubatov Gábor, az FTC elnöke. – Ha ilyen meccseket játszanánk Magyarországon, akkor nyilván könnyebb lenne fölvenni a versenyt. Jobban tudnánk érzékelni a problémákat, és megtalálni azokra a megoldást.
Az alábbi videóban mindkét klubvezető értékeli a Ferencváros eddigi El-szereplését:
