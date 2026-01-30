Tóth Alex figyelmeztette a Fradit, a vezetők megdöbbentek + videó

A fiatal magyar válogatott középpályással gyorsan történtek a dolgok. Alig hogy kikerült Angliába, becserélték, s néhány percet a pályán tölthetett a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló Liverpoolt verő Bournemoth-ban. A Premier League-meccsen és az edzéseken máris megtapasztalhatta, hogy más világba került. Erre próbálta figyelmeztetni a Fradit.

– Nagyon érdekes, Tóth Alex felhívta Orosz Pali fiát. Együtt játszottak, jó barátok.

Az első Premier League-meccséről azt mondta, hogy pfú, itt nagyon gyorsan történnek a dolgok!

– számolt be az esetről Kubatov Gábor, az FTC elnöke. – Ha ilyen meccseket játszanánk Magyarországon, akkor nyilván könnyebb lenne fölvenni a versenyt. Jobban tudnánk érzékelni a problémákat, és megtalálni azokra a megoldást.

Az alábbi videóban mindkét klubvezető értékeli a Ferencváros eddigi El-szereplését: