Mennyit érnek Szoboszlai góljai és Tóth Alex percei?

Nehéz megmondani, melyik tűnt kevésbé hihetőnek öt éve: hogy a Liverpool rendre két magyarral (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos) a kezdőjében áll fel, vagy hogy a Kerkez távozása után immár Tóth Alex játékjogával bíró Bournemouth lesz a magyar futball nagy tehetségeinek fontos továbbképzője. Tóth Alex Liverpool elleni győztes bemutatkozását talán hangosabban ünnepelték volna itthon, ha nincs a túloldalon is magyar játékos.

Szoboszlai Dominik és Tóth Alex hosszú éveken át együtt tehetnek a magyar válogatott sikeréért, utóbbi PL-bemutatkozásán viszont éppen Szoboszlaiékat szomorította el Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

Így viszont ott motoszkálhatott a magyar futballkedvelők fejében a kérdés: mit kellene még tennie Szoboszlainak, hogy ne csak ő, hanem a klubja is jó idényt fusson?

Magyarok a PL-ben: Szoboszlai, Kerkez, Tóth Alex

S persze fontos tényező, hogy a Bournemouth szurkolóival nehezebb volt azonosulni magyarként, miután Kerkezt kifütyülték. Ha majd egyszer – vélhetően – Tóth Alex is távozik, lehet, hogy jobb, ha ő is erre számít.

A Rapid Sport adásában ennél kevésbé tekintettünk előre, azt elemeztük, hogyan folytatódhat Tóth Alex beilleszkedése a következő hetekben, milyen következtetéseket lehet levonni a Liverpool elleni játékperceiből, s mennyit számít Angliában, hogy NB I-es átigazolási rekordot döntött a magyar középpályás.

Szoboszlai és Kerkez példáján is azt láttuk, hogy évről évre fejlődtek a PL-ben, s előbbi immár a világklasszisok közé sorolható, többek között változatos szabadrúgásgóljaival.