„Eddig tökösen játszottunk, ma inkább nőiesen!” – nem fogta vissza magát a Fradi legendája

A vereség mellett leginkább az a fájó a korábbi Fradi-játékosoknak, ahogy kikapott kedvenc csapatuk 4-0-ra a Nottingham Forest otthonában, a City Groundon. A zöld-fehérek játéka nem hasonlított arra, amellyel az első hét találkozójukon veretlenek maradtak, legyőzték a Genket, a Salzburgot, a Ludogorecet és a Rangerst.

Ezúttal nem állt össze a Fradi játéka. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nem volt tökös a Fradi

– Annyira magam alatt vagyok, persze nem gondoltuk volna, hogy az utolsó forduló előtt az első nyolcban lehetünk. Összességében le a kalappal! Csak most nagyon friss ez az élmény nekem. Hiába van óriási különbség a Premier League és az NB I között, azért ennyire nem lehet bátortalanul és hatástalanul játszani! – fakadt ki a Fradi Zóna műsorában Bánki József, a zöld-fehérek korábbi játékosa, aki nem fogta vissza magát.

Közel sem voltunk a bravúrhoz. Eddig tökösen játszottunk, ma inkább nőiesen!

– Nem volt meg a bátorság, nem mertük vállalni az egy az egy elleni játékot. Óriási különbség van a Nottingham és Fradi költségvetése és játékoskerete között, de akkor is több helyzetre számítottam, nagyobb ellenállásra.