Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

FerencvárosNottingham ForestEurópa-liga csoportkörvereség

„Eddig tökösen játszottunk, ma inkább nőiesen!” – nem fogta vissza magát a Fradi legendája

A Ferencváros korábbi játékosai értékelték a 4-0-s notthinghami vereséget. A labdarúgó Európa-liga első hét fordulójában veretlen magyar bajnokra súlyos csapást mért a Premier League 17. helyezettje. Bánki József szerint nőiesen, nem éppen tökösen játszott Robbie Keane együttese. Telek András az öngólt is vétő, indiszponáltan futballozó Ötvös Bencének szúrt oda, Zsivóczky Gyula előre aláírta volna a 12. helyet. A Fradinak az automatikus továbbjutás helyett játszania kell a nyolcaddöntőbe jutásért.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 30. 8:53
Fradi Bánki József Nottingham, 2026. január 29. Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa, miután gólt kapott a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában játszott Notthingam Forest - Ferencváros mérkőzésen az angliai Nottinghamben 2026. január 29-én. M
A Fradi kapusa, Gróf Dávid sokszor került kiszolgáltatott helyzetbe Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A vereség mellett leginkább az a fájó a korábbi Fradi-játékosoknak, ahogy kikapott kedvenc csapatuk 4-0-ra a Nottingham Forest otthonában, a City Groundon. A zöld-fehérek játéka nem hasonlított arra, amellyel az első hét találkozójukon veretlenek maradtak, legyőzték a Genket, a Salzburgot, a Ludogorecet és a Rangerst. 

Fradi
Ezúttal nem állt össze a Fradi játéka. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nem volt tökös a Fradi

– Annyira magam alatt vagyok, persze nem gondoltuk volna, hogy az utolsó forduló előtt az első nyolcban lehetünk. Összességében le a kalappal! Csak most nagyon friss ez az élmény nekem. Hiába van óriási különbség a Premier League és az NB I között, azért ennyire nem lehet bátortalanul és hatástalanul játszani! – fakadt ki a Fradi Zóna műsorában Bánki József, a zöld-fehérek korábbi játékosa, aki nem fogta vissza magát.

Közel sem voltunk a bravúrhoz. Eddig tökösen játszottunk, ma inkább nőiesen!

– Nem volt meg a bátorság, nem mertük vállalni az egy az egy elleni játékot. Óriási különbség van a Nottingham és Fradi költségvetése és játékoskerete között, de akkor is több helyzetre számítottam, nagyobb ellenállásra.

 

Telek Grófot dicsérte, Ötvösnek odaszúrt

– Ha valaki követi az angol bajnokságot, látja, hogy más sebességgel futballoznak. Ettől függetlenül volt két kapufánk, de a meccs képe alapján abszolút megérdemelt a négygólos angol győzelem. Nem volt üteme se a támadásunknak, se a védekezésünknek, még a labdavezetések is hosszúra sikeredtek. Jellemző, hogy a legjobb teljesítményt nálunk a kapus, Gróf Dávid nyújtotta. Szegény Ötvös „Csöpinek” nem ez volt a legjobb meccse – fogalmazott a korábbi remek hátvéd, Telek András. 

Fradi
A kényszerűségből hátra vezényelt Ötvös Bence (balra) a Fradi leggyengébb láncszeme volt. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Zsivóczky Gyula amondó, reálisan kell értékelni a Ferencváros Európa-liga szereplését, s reménykedik a jó folytatásban. – Őszintén el kell ismerni, hogy voltak egyéni hibák hátul, amiket könyörtelenül megbüntetett az ellenfél. Előre aláírtuk volna, hogy a 36 csapatos mezőnyben a 12. helyen vagyunk. Ez egy megsüvegelendő teljesítmény. 

A sorozatban megmutattuk, van tartása a Ferencvárosnak, a Genk, a Salbzburg és a Rangers ellen is nagyon jól játszottunk.

– Nagyon bízunk benne, hogy komoly esélyünk lesz a továbbjutásra az egyenes kieséses szakaszban.

A teljes műsort itt láthatják:

 

