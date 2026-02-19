Német lap: A CIA tudhatott az Északi Áramlat elleni ukrán akcióról

A téma állítólag az volt: miként lehetne szabotázsakcióval kiiktatni az Északi Áramlat vezetékrendszert a Balti-tenger alatt.

Az Északi Áramlat több mint 1200 kilométeren keresztül kötötte össze Oroszországot Németországgal, megkerülve Ukrajnát. Kijev számára ez nemcsak gazdasági, hanem stratégiai kérdés is volt: csökkentek a tranzitdíj-bevételek, miközben Berlin közvetlenebbül függött az orosz gáztól. Az Egyesült Államok korábban is bírálta a projektet. 2022 elején Joe Biden amerikai elnök kijelentette: ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, „nem lesz Északi Áramlat 2”.

Az Északi Áramlat megnyitása (Fotó: AFP/John Macdougall)

„Diameter” – egy 300 ezer dolláros művelet

A beszámolók szerint az akció fedőneve „Diameter” volt. A terv alapján egy bérelt vitorlással közelítették volna meg a célpontot, miközben katonai búvárok akár 80 méteres mélységben is képesek voltak dolgozni.

A költségvetés mintegy 300 ezer dollár lehetett. A feltételezett szervezők között említik Roman Cservinszkijt, az ukrán biztonsági szolgálat volt tisztjét, míg a német igazságszolgáltatás egy volt ukrán kommandóst is azonosított az ügyben.

Egy német bírósági végzés szerint a művelet „nagy valószínűséggel” ukrán állami irányítás alatt zajlott – ami kényes kérdés Berlin számára, tekintve az Ukrajnának nyújtott jelentős támogatást.