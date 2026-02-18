A németeket támadják az ukránok az Északi Áramlat miatt

Szerhij. K ügyvédei a volt ukrán tiszt fogvatartási körülményeire panaszkodnak. A jogászok szerint a németek kínzásnak is beillő körülmények között tartják fogva az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt férfit – írja az Origo.

Az ukránok Szerhij K. fogvatartási körülményei miatt támadják a németeket

Nem sokkal az orosz–ukrán háború kitörése után az Északi Áramlat gázvezetéket felrobbantották. Habár a kezdeti nyomozás során több alternatív verzió is napvilágot látott a végrehajtók kapcsán, azonban a nyomozás jelenlegi adatai alapján ukrán szolgálati akció keretében hajtották végre a műveletet. Németország még a nyár folyamán európai letartóztatási parancsot adott ki Szerhij K., volt ukrán tiszt ellen, akit az akció koordinálásával gyanúsítanak.

A férfit még a nyár folyamán tartóztatták le Olaszországban, majd nemsokkal később ki is adták Németországnak.

A férfi egyébként következetesen tagadja az ellene felhozott vádakat, ami azért furcsa, mert korábbi védekezése során ügyvédei a háborús helyzetre és Ukrajna önvédelmére hivatkozva kérték a felmentését. Azóta a német legfelsőbb szövetségi bíróság már kimondta, hogy a vezeték Németországban végződött, így pedig a német nemzetbiztonság elleni támadás történt.