Rendkívüli

Szijjártó Péter bejelentést tesz a kormányülés eredményeiről – kövesse velünk élőben

Északi ÁramlatNémetországUkrajna

A németeket támadják az ukránok az Északi Áramlat miatt

Az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán fogvatartott Szerhij K. életkörülményeire panaszkodnak ügyvédei. Az ukránok szerint a németek kínzásnak is beillő körülmények között tartják fogva az állami terrorizmussal vádolt volt tisztet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 11:21
Fotó: ULI DECK Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerhij. K ügyvédei a volt ukrán tiszt fogvatartási körülményeire panaszkodnak. A jogászok szerint a németek kínzásnak is beillő körülmények között tartják fogva az Északi Áramlat felrobbantásával vádolt férfit – írja az Origo

Az ukránok Szerhij K. fogvatartási körülményei miatt támadják a németeket
Az ukránok Szerhij K. fogvatartási körülményei miatt támadják a németeket 
Fotó: DPA/Uli Deck

Nem sokkal az orosz–ukrán háború kitörése után az Északi Áramlat gázvezetéket felrobbantották. Habár a kezdeti nyomozás során több alternatív verzió is napvilágot látott a végrehajtók kapcsán, azonban a nyomozás jelenlegi adatai alapján ukrán szolgálati akció keretében hajtották végre a műveletet. Németország még a nyár folyamán európai letartóztatási parancsot adott ki Szerhij K., volt ukrán tiszt ellen, akit az akció koordinálásával gyanúsítanak. 

A férfit még a nyár folyamán tartóztatták le Olaszországban, majd nemsokkal később ki is adták Németországnak. 

A férfi egyébként következetesen tagadja az ellene felhozott vádakat, ami azért furcsa, mert korábbi védekezése során ügyvédei a háborús helyzetre és Ukrajna önvédelmére hivatkozva kérték a felmentését. Azóta a német legfelsőbb szövetségi bíróság már kimondta, hogy a vezeték Németországban végződött, így pedig a német nemzetbiztonság elleni támadás történt. 

Szerhij K. jogászai a bírósági határozat után taktikát váltottak, és a német hatóságokat támadják a fogvatartási körülmények miatt. 

A férfi kapcsolata ukrán ügyvédeivel a németországi kiadatása után néhány rövid találkozóra korlátozódott, amelyeken egy tolmács is részt vett, aki a két, folyamatosan jelen lévő helyi biztonsági szolgálati tisztnek fordította az elhangzottakat. 

Dmitro Lubinec ombudsman és ukrán ügyvédek aggodalmukat fejezték ki Szerhij K. körülményei miatt, külön kiemelve a mobiltelefon-hívások korlátozását, vegán étrendi igényeinek elhanyagolását, valamint a korlátozott szabadtéri testmozgás és téli lábbeli hiányát. 

„Az ilyen körülményeket potenciálisan kínzásnak tekinthetjük, ami a nemzetközi emberi jogi normák szerint elfogadhatatlan” – mondta Lubinec. 

A nyomozás hat hónapig tart, addigra a bíróságnak elegendő anyagot kell kapnia ahhoz, hogy döntsön arról, hogy férfit őrizetben kell-e tartani. A tárgyalás a tervek szerint áprilisban vagy májusban kezdődhet, az első meghallgatásokra pedig várhatóan nyár végén kerül sor.

 Németországban a vezeték felrobbantása politikai lavinát is elindított, hiszen az AfD nemrég arról beszélt, hogy amennyiben a vádak bizonyosságot nyernek, úgy Ukrajnának vállalnia kell a felelősséget az akcióért és esetlegesen kártérítést is fizetnie kellene. 

Borítókép: Szerhij K. rendőrök kíséretében a bíróság épülete előtt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu