Hétfőn Orbán Viktor bejelentette, hogy Ukrajna magyarországi nagykövetét bekérették a Külügyminisztériumba. A miniszterelnök azután döntött így, hogy a nemzetbiztonsági szervek megállapították: a vezető ukrán politikusok – köztük Volodimir Zelenszkij elnök, aki „fejbe akarta kólintani” Orbán Viktort, és Andrij Szibiha külügyminiszter – az elmúlt napokban tett fenyegetőzései egy tudatos, összehangolt támadássorozat részét képezik – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.
A lap megjegyzi, hogy magyar hatóságok álláspontja szerint Kijev szándéka egyértelmű: a közelgő magyar választások befolyásolásával el akarja takarítani az útból Orbán Viktor kormányát.
Annak érdekében, hogy egy Brüsszel által Magyarország élére állított Tisza-párti kormány rengeteg pénzzel tudja támogatni Ukrajnát.
A lap megjegyzi, hogy az eddig is jól látható volt, hogy Volodimir Zelenszkij és kormánya minden fórumon arra játszik: Magyarországot rábírja a háború, és így az „ukrán ügy” támogatására.
Mivel az eddigi erőfeszítéseik nem vezettek eredményre, mert Orbán Viktor mindig megvédte a magyar érdekeket, alternatív tervekhez nyúltak.
