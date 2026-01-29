Merénylet ukrán módra, Zelenszkij semmitől sem riad vissza + videó

Hétfőn Orbán Viktor bejelentette, hogy Ukrajna magyarországi nagykövetét bekérették a Külügyminisztériumba. A miniszterelnök azután döntött így, hogy a nemzetbiztonsági szervek megállapították: a vezető ukrán politikusok – köztük Volodimir Zelenszkij elnök, aki „fejbe akarta kólintani” Orbán Viktort, és Andrij Szibiha külügyminiszter – az elmúlt napokban tett fenyegetőzései egy tudatos, összehangolt támadássorozat részét képezik – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Zelenszkij elnök és Szibiha külügyminiszter otromba fenyegetőzései nem véletlenek. Fotó: AFP

A lap megjegyzi, hogy magyar hatóságok álláspontja szerint Kijev szándéka egyértelmű: a közelgő magyar választások befolyásolásával el akarja takarítani az útból Orbán Viktor kormányát.

Annak érdekében, hogy egy Brüsszel által Magyarország élére állított Tisza-párti kormány rengeteg pénzzel tudja támogatni Ukrajnát.

A lap megjegyzi, hogy az eddig is jól látható volt, hogy Volodimir Zelenszkij és kormánya minden fórumon arra játszik: Magyarországot rábírja a háború, és így az „ukrán ügy” támogatására.