Egy friss német bírósági jelentés szerint ukrán állami terrorizmus állhat a háttérben.

A német szövetségi Legfelsőbb Bíróság jelentést készített az Északi Áramlat felrobbantásával megvádolt férfi bírósági tárgyalásának részeként. A dokumentum Szerhij K. védekezésére adott válaszként született, és kimondja, hogy ukrán állami terrorizmus áll a robbantás mögött, amely megsértette Németország szuverenitását.

A Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság indoklása szerint a civil lakosságot és az európai gazdaságot kiszolgáló energetikai infrastruktúra nem tekinthető legitim katonai célpontnak, a dokumentum hírszerzési akcióról beszél, amely egy illegitim célpont ellen irányult.

Az Északi Áramlat 1 gázvezeték kapacitása ötvenmilliárd köbméter volt, az Északi Áramlat 2 gázvezeték, ha üzembe helyezték volna, újabb ötvenmilliárd köbméteres kapacitásra lett volna elegendő, így a két vezeték együttesen az Európai Unió korábbi orosz gázimportjának több mint a felét kitette volna.

A háború előtt az EU 150–170 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból, ebből ötvenmilliárd köbméter jött az északi Áramlat gázvezetéken keresztül, tehát egy nagyon nagy kapacitású infrastruktúraelemről van szó.

Versenyhátrányban Európa

A 2024-ben kiadott Draghi-jelentés szerint az Európai Unió versenyképességi hátrányának egyik legfontosabb oka, hogy az európai vállalatoknak többszörös árat kell fizetniük a villamos energiáért és a gázért, mint a globális versenytársaiknak.

Ha megnézzük a Draghi-jelentésben felrajzolt energiagörbéket, akkor világosan kirajzolódik, hogy ennek az árnak két fő komponense van, az egyik a radikális európai klímapolitikai felár, ami még a háború előtt kezdte el kifejteni visszavető hatását, a másik pedig a háborús szankciós felár

– mondta korábban lapunknak Hortay Olivér.