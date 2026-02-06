Visszafogottan is túlköltötték Európát – nagy változás jöhet a Premier League-ben?

A számok mögé nézve egy jóval árnyaltabb kép rajzolódik ki a Premier League idei januári átigazolási időszakáról. A visszafogott zárás nemcsak a piac beszűkülését, hanem a klubok tudatosabb működését is jelezte: az erősítések többsége már a hónap elején lezárult, miközben a hangsúly egyre inkább a hosszabb távú tervezésre, a fiatal játékosok megszerzésére és a keretek stabilitásának megőrzésére helyeződött, sok klubnál pedig a nyári költekezést követően már nem is maradt mozgástér újabb kiadásokra.

A Manchester Cityhez szerződő Antoine Semenyo lett a Premier League és a teljes európai futballtér legdrágább téli átigazolása. Fotó: AFP/Oli Scarff

Miért volt ilyen visszafogott a zárás?

A klubok a hivatalos határidő utáni két órában is igazolhatnak még, amennyiben még előtte benyújtják az átigazolási szerződést, hogy pluszidőt biztosítsanak a szükséges papírmunka elvégzésére. Ezt a múltban rengetegszer kihasználták, és nem egy nagy transzfer ennek köszönhetően jött létre, most télen viszont egyáltalán nem voltak ilyen izgalmak.

A hivatalos – magyar idő szerint este 20 óra – zárásig egyetlen érkezőt sem jelentettek be a hétfői zárónapon a klubok, végül nyolc óra után négy perccel a Crystal Palace tudatta, hogy 48 millió fontért cserébe megszerezte Jorgen Strand Larsent a Wolverhamptontól, aki ezzel a teljes ablak második legdrágább igazolása lett a Premier League-ben, csak Antoine Semenyo (Manchester City, 64 millió font) előzte meg. Larsenen kívül még hat bejelentés volt a zárónapon, ám a topklubok nem voltak aktívak, egyedül a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost a soraiban tudó Liverpool igazolt, Jérémy Jacquet (Rennes, 60 millió font) azonban csak a nyáron csatlakozik a Vörösökhöz.

A téli visszafogottság hátterében fontos szempont a Premier League klubjainak nyári költekezése. A 2025-ös nyári átigazolási időszakban az angol élvonal csapatai összesen rekordösszegű, 3,1 milliárd fontot fordítottak erősítésekre. Ehhez képest a januári ablak hagyományosan is jóval csendesebb, így a mostani, 397 millió fontos összköltés önmagában nem tekinthető drasztikus visszaesésnek a korábbi évekhez képest, hiszen még így is a harmadik legnagyobb költekezést jegyezhettük fel.