Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Vajon mi állhat Guardiola hirtelen távozási ötletének hátterében?

Egyre valószínűbbnek tűnik, hogy új edzőt kell keresnie a Manchester Citynek. A legfrissebb hírek szerint Pep Guardiola az idény végén jó eséllyel távozik a klubtól. Az okokat szakmai és magánéletbeli oldalról is próbálják megfejteni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:43
A spanyolnak ez lehet az utolsó idénye a Manchester City kispadján Fotó: Oli Scarff Forrás: AFP
Az elmúlt hetekben egyre több spekuláció látott napvilágot Pep Guardiola – akinek 2027 nyaráig szóló szerződése van a Manchester Cityvel – jövőjével kapcsolatban: ezek nagy része abból ered, hogy a City mostani idénye nem az elvárt irányba halad, a csapat a Premier League-ben jelenleg hatpontos hátrányban van a listavezető Arsenal mögött, és nem hozza a stabil játékot és azokat az eredményeket, amelyek több évig jellemezték Guardioláék szereplését, ez pedig egyre nagyobb nyomást helyez a menedzserre.

Pep Guardiola csapatának nem úgy megy, ahogy azt a spanyol elvárná
Pep Guardiola csapatának nem úgy megy, ahogy azt a spanyol elvárná Fotó: Ben Stansall/AFP

Pep Guardiola távozhat a Manchester Citytől

A spanyol szakember irányításával az előző öt bajnokijából csupán egyet nyert meg a csapat, legutóbb kétgólos előnyt leadva játszott 2-2-es döntetlent a Tottenhammel. Nem meglepő, hogy egyre többen megkérdőjelezik a jövőjét a manchesterieknél, és ha hihetünk David Ornsteinnek, van is alapja ezeknek. A The Athletic megbízható újságírója a Sky Sports Newsnak beszélt a manchesteri helyzetről.

Rendkívül nagy az esélye annak, hogy Pep Guardiola az idény végén távozik. Két évre szóló szerződést írt alá, de még a City vezetőségén belül is arra számítottak, hogy ebből csak egy év lesz

– Természetesen végig tudná csinálni a teljes időtartamot, de ez okos döntés volt, amelynek célja, hogy levegye róla a nyomást és elvonja a figyelmet.

Ornstein hozzátette, ez az elképzelés végül amiatt nem működött, mert a City tárgyalt potenciális utódjelöltekkel, gondolva Guardiola esetleges távozására. Ilyen jelölt volt az idényt a Chelsea kispadján megkezdő, azóta menesztett Enzo Maresca, aki a szerződése értelmében köteles volt az egyeztetésekről tájékoztatnia akkori klubját.

– A top klubok részéről hiba lenne, ha nem vennék figyelembe Xabi Alonsót. Cesc Fabrega szintén felhívta magára a figyelmet a Comónál végzett munkájával, nagyszerű hírnevet épít magának. Vincent Kompany a Bayern Münchennél végez briliáns munkát, ráadásul neki van tapasztalata a Citynél is – mondta a lehetséges jelöltekkel kapcsolatban az újságíró.

A feleségének is köze lehet a döntéshez?

A nem túl meggyőző eredmények mellett a feleségével való kapcsolata is közrejátszhat Guardiola sorsának alakulásában. A tréner és Cristina Serra több mint 30 éve alkotnak egy párt, 2014-ben kötöttek házasságot. Serra azonban sosem érezte magát otthon Manchesterben, és öt évvel ezelőtt visszaköltözött Spanyolországba. A kapcsolat megszenvedte a távolságot, a válás is szóba került, végül azonban megpróbálták rendezni a dolgaikat – ebben valószínűleg nem segített Guardiola hosszabbítása, amely miatt a hírek szerint Serra kiköltözött a családi otthonból.

Könnyen lehet, hogy emiatt is kerülhet képbe az idény végi távozás, ha Guardiola szeretné ténylegesen megoldani a problémákat.

 

Tíz év a Premier League-ben: mindent megnyert, amit csak lehetett

Guardiola – aki korábban már kijelentette, hogy a Manchester Citytől való távozás után szünetet tart az edzősködésben – 2016-ban vette át az angol klub irányítását, az azóta eltelt időben gyakorlatilag minden sorozatban csúcsra ért a klubbal: hatszor bajnoki címet, kétszer FA-kupát, négyszer Ligakupát és háromszor Community Shieldet nyert, valamint egy-egy európai Szuperkupa és klubvilágbajnokság megnyerése mellett megszerezte a City történelmének első Bajnokok Ligája-trófeáját.

 

