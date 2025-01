Több mint pletyka? Guardiola és a felesége címlapsztori lett

A barcelonai Sport lap számolt be először arról, hogy Pep Guardiola és a felesége, Cristina Serra még decemberben különvált egymástól, a hírt aztán természetesen címlapján közölte a The Sun és a Daily Mail is. Azért kell így fogalmazni, mert a pár már öt éve nem él együtt, Cristina Serra akkor visszaköltözött Barcelonába, hogy a Serra Claret nevű divatmárkáját irányítsa, de a pár akkor még nem szakított, Cristina Serra rendszeresen feltűnt Guardiola mellett, így például a Bajnokok Ligája 2023-as döntője után, amelyet a Manchester City nyert meg.

Pep Guardiola és Cristina Serra három gyermeket nevelt fel

Pep Guardiola néhány nap múlva, január 18-án ünnepli az 54. születésnapját. Állítólag csupán 18 éves volt, amikor megismerkedett Cristina Serrával, a lány családjának barcelonai divatáruházában. Hivatalosan 30 éve alkotnak párt, noha csak 2014-ben házasodtak össze. Három gyermekük van, a legidősebb, Maria már 24 éves, a két kisebb közül a fiú Marius 22, a szintén leány Valantina pedig 17 esztendős.

Pep Guardiola érthetően nem teregette ki a magán életét a nyilvánosság előtt, de többször is beszélt a feleségéről.

– A feleségem sok mindenben a legjobb a világon, de különösen a divatban. Szóval ha azt mondja nekem, hogy ne viseld ezt vagy azt, kérdés nélkül elfogadom. Elég okos vagyok ahhoz, hogy tudjam, ha az emberek valamiben sokkal, de sokkal jobbak nálam, kövessem a tanácsaikat – mondta egy alkalommal Guardiola.

Guardiola hogyan folytatja a szakítás után?

Bennfentes információk szerint a pár kapcsolata a különválás dacára is szívélyes, barátságos maradt, arról nem szólna a hírek, Guardiolának van-e új kapcsolata.

Amennyiben a szakítást valóban decemberben mondták ki, az egyúttal részben magyarázat lehet a Manchester City bukdácsolására a 2024-es esztendő utoló negyedévében.