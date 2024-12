A Manchester City még mindig a legjobb lehetne Guardiola legrosszabb szezonjában

Amikor a Liverpool drukkerei azzal heccelték Pep Guardiolát a Manchester City elleni rangadón, hogy a kirúgásáról énekeltek az Anfielden vasárnap, a spanyol hatost formált az ujjaival válaszként. Hat bajnoki címet nyert eddig a City élén 2016 óta, miközben a Liverpool az elmúlt harminc évben egyet, azt is 2020-ban, egy a Covid-járvány miatt három hónapra felfüggesztett, hektikus idényben. Most mégis az a helyzet, hogy Szoboszlai Dominik éllovas csapata 11 ponttal előzi meg Cityt, így Guardiola a liverpooli szurkolóknak mutatott cinizmusa után magyarázkodhatott.

Erling Haaland góljai sem jönnek az utóbbi időben a Manchester Citynek (Fotó: AFP)

– Nem számítottam rá, hogy az Anfielden a szurkolók az én kirúgásomról énekelnek. Talán megérdemelném, hogy kirúgjanak, de talán a mostani eredmények ellenére azért van még meg az állásom, mert korábban rengeteg trófeát nyertünk együtt – fogalmazott a spanyol.

Valóban meglepetés lenne, ha Guardiolát kirúgná a City, főleg azért, mert a manchesteri klub épp a jelenlegi nehéz helyzetben, novemberben jelentette be, hogy két évvel, 2027-ig meghosszabbította a szerződését. Ez persze még azelőtt volt, hogy a City zsinórban négy bajnokit elveszített és mostanra hét tétmérkőzés óta nyeretlen, amire még nem volt példa az edző karrierjében.

Mégis a Liverpool elleni 2-0-s vereség az, ami egyfajta Rubicon lehet, ahonnan már nincs visszaút. Azzal, hogy 11 pontra nőtt a különbség a két csapat között, az elmúlt években a Premier League-et uraló City mintha már december elején kiszállt volna a bajnoki címért való versenyfutásból. Korábban csak háromszor fordult elő a PL történetében, hogy ekkora hátrányból egy csapat bajnok tudott lenni, a 90-es évek óta pedig egyszer sem. A Sir Alex Ferguson-vezette Manchester United kétszer jött vissza 12 pontos mínuszról (1993, 1996), az Arsene Wenger-féle Arsenal pedig 13 pontos hátrányból húzta be az aranyat 1997-ben egy tavaszi tízmeccses győzelmi sorozattal.

Pep Guardiola csapata még mindig a legjobb lehetne?

Guardiola eddig rendre a pole pozícióból indulva, a legjobb csapattal lett bajnok, most az a kérdés, hogy képes-e hátulról az élre törni. A Daily Mail által közölt számok azt mutatják, hogy lehet esélye rá. Bármilyen meglepő, a City az egyik legfontosabb statisztikában, a várható gólok számában (xG) a legjobb az idényben. Átlagban 2,08 a City xG-je, ami a legmagasabb, a második a Tottenham (1,81), a harmadik a Liverpool (1,72). Ezen túl védekezésben is Guardiola csapata vezeti a rangsort, átlagosan mindössze 1,05 xG-t engedélyez az ellenfeleinek – itt is a Tottenham (1,15) a második, a Liverpool (1,18) a harmadik.

Ugyanezt másfelől nézve: az xG alapján a Citynek 27 gólt kellett volna szereznie és 13-at kapnia az idényben, ezzel szemben csak 22-t lőtt és 19-et szedett be. Ebbe az irányba mutat az is, hogy a City produkálja a legtöbb kapura lövési kísérletet (átlagban 18,7) a mezőnyben, mégis kevesebb gólja van, mint a Tottenhamnek, az Arsenalnak, a Chelsea-nek, a Liverpoolnak és a Brentfordnak. A manchesteriek rettegett gólvágója, Erling Haaland, aki a Liverpool ellen Szoboszlaival nevetgélt a pályán, a legutóbbi nyolc bajnokin csak két gólt szerzett, mindezt 38 lövésből. Vagyis Guardiola csapatának a dominanciája továbbra is meglehetne, de jelenleg nem tudja hatékonyan eredményekre váltani a lehetőségeit.

A Manchester City válsága: Rodri hiánya is gondot okozhat

Biztosan sok összetevője van ennek, de az látványos, hogy a manchesteriek eredményei akkor estek vissza drasztikusan, amikor az idei Aranylabdát kiérdemlő Rodri megsérült szeptemberben. Egészen addig négyből négy győzelme volt a csapatnak a bajnokságban, aztán az Arsenal ellen 2-2-re végződött rangadón a spanyol játékmester hosszabb időre kidőlt a sorból, és azóta a City a megszerezhető 24 pontból mindössze tízet gyűjtött be a bajnokságban.

Az ősszel több sérülés is sújtotta az együttest. Rodri és a szintén hosszabb ideje sérült Oscar Bobb mellett Jérémy Doku, Rúben Dias, John Stones, Manuel Akanji, Nathan Aké, Kyle Walker, Kevin De Bruyne és Jack Grealish is hagyott ki több-kevesebb meccset.

– Vissza akarom kapni a játékosaimat – fakadt ki Guardiola. – A szezon eleje megmutatja, hogy kik vagyunk, de arra a teljesítményre most nem vagyunk képesek. Ebben a helyzetben ha megkérdezik, akarunk-e nyerni, rávágom, hogy persze, csak nincsenek meg a játékosaink hozzá.

Furcsa ezt hallani az edzőtől, aki 2016 óta a legtöbb pénzt költhette el átigazolásokra, ez idő alatt több mint másfél milliárd euróért igazolt a City összesen 49 futballistát Guardiola kedvére. Ezért is jogos az elvárás, hogy felálljon a padlóról, amit ma hazai pályán a Nottingham Forest elleni bajnokin kezdhet meg.