Eljött Tóth Alex nagy pillanata, először kezd a Premier League-ben

Először kap helyet a kezdőcsapatban a Bournemouth magyar légiósa. Tóth Alexnek az Everton elleni idegenbeli bajnokin szavaz bizalmat Andoni Iraola, a magyar középpályás a harmadik Premier League-mérkőzésén léphet pályára.

2026. 02. 10. 19:38
Tóth Alex a téli átigazolási időszakban szerződött a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz, azóta a Liverpool ellen (3-2) hat, a Wolverhampon ellen (2-0) pedig öt percet kapott csereként – legutóbb, az Aston Villával szembeni 1-1 alkalmával végig a kispadon ült.

A keddi, Everton elleni idegenbeli Premier League-mérkőzésen a 4-2-3-1-es hadrendben pályára lépő vendégeknél a védők előtt játszik majd Alex Scott-tal párban.

Az Everton és a Bournemouth összecsapása magyar idő szerint 20.30-kor kezdődik, a találkozót élőben közvetíti a Spíler2.

 

