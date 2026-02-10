Eljött Tóth Alex nagy pillanata, először kezd a Premier League-ben

Tóth Alex a téli átigazolási időszakban szerződött a Ferencvárostól a Bournemouth-hoz, azóta a Liverpool ellen (3-2) hat, a Wolverhampon ellen (2-0) pedig öt percet kapott csereként – legutóbb, az Aston Villával szembeni 1-1 alkalmával végig a kispadon ült.

Tóth Alex ezúttal az első perctől kezdve pályán lesz

Tóth Alex először kezd a Bournemouthban

A keddi, Everton elleni idegenbeli Premier League-mérkőzésen a 4-2-3-1-es hadrendben pályára lépő vendégeknél a védők előtt játszik majd Alex Scott-tal párban.

Az Everton és a Bournemouth összecsapása magyar idő szerint 20.30-kor kezdődik, a találkozót élőben közvetíti a Spíler2.