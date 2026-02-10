Olijnyikova lebuktatta önmagát

Olijnyikova a kolozsvári WTA-torna második fordulójában találkozott Bondár Annával. Előrebocsátotta, nem fog majd kezet a magyar játékossal. Viselkedése indoklásaként egy több mint hároméves történetet porolt le. Bondár 2022 végén pályára lépett Szentpéterváron egy hivatalos WTA-tornán, amivel Olijnyikova szerint a magyar játékos színt vallott az orosz–ukrán háborúban, hiszen a találkozó előtt így fogalmazott: „Bondár 2022 decemberében részt vett az oroszországi North Palmyra Trophies-tornán, nyíltan figyelmen kívül hagyva a nemzetközi szankciókat és az agresszor állammal szembeni korlátozásokat. A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére.” Már ez is több, mint amit egy sportoló jó érzéssel megengedhet magának, de az ukrán teniszező ennél is tovább ment: „2022 decemberében Oroszországba utazni, teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak nyolcvan évvel később.”
Ez már-már provokáció, nyílt vádaskodás, ami végképp túlmutat egy sportolótól elvárható hazafias hevületen. Olijnyikova érvelése ráadásul hamis. Több okból is.
Először is: 2022-ben Szentpéterváron nem meghívásos bemutató tornát, hanem hivatalos WTA-versenyt rendeztek. Ha már mindenképpen erkölcsi felelőst akarunk megnevezni, akkor az nem Bondár Anna, hanem a WTA. Másodszor: a szentpétervári verseny rajtlistája önmagáért beszél. A legtöbb európai országból neveztek játékosok, sőt az Egyesült Államokból és Kínából, mi több, még Oroszországgal nyíltan ellenséges államokból is. Így például indult a viadalon Anett Kontaveit Észtországból, Jelena Ostapenko Lettországból és Magda Linette Lengyelországból. Ha Olijnyikova logikáját követjük, akkor ezek a játékosok mind erkölcsi vétséget követtek el. Vajon Olijnyikova Kontaveit, Ostapenko és Linette magatartását is a náci párhuzam talaján ítélné meg? Aligha.
