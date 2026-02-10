Olijnyikova lebuktatta önmagát

Másodszor: Olijnyikova szelektíven alkalmazza saját mércéjét. 2025 októberében Kolumbiában játszott a grúz Ekaterine Gorgodze ellen, aki szintén ott volt a 2022-es szentpétervári tornán. Mégsem volt botrány, Olijnyikova nem posztolt és nyilatkozott hangzatosan, nem tagadta meg a kézfogást teátrálisan.

Mi változott azóta? Nehéz szabadulni a gondolattól:

Olijnyikova azért támadt rá Bondár Annára, mert magyar. Haza, Kijevbe, s nemcsak, helyesebben nem elsősorban a fronton harcolóknak, hanem a közvélemény formálóinak, a propagandistáknak akart üzenni azzal, hogy durván megsértett egy magyar sportolót. Ismerjük a nótát: Magyarország a béke pártján áll, katonailag nem hajlandó Ukrajnának segítséget nyújtani, s aki nem Ukrajnát támogatja, az következésképpen Oroszország barátja.

Aki így gondolkozik, az nem érheti be azzal, hogy csupán az oroszoktól és fehéroroszoktól tagadja meg a kézfogást, ami mára különben is klisévé szelídült.

Érdemes felidézni az első esetet. Még 2022-ben, a US Openen történt, amikor Marta Kosztyuk nem fogott kezet a fehérorosz Viktoria Azarenkával. Sokan ezt is helytelenítették, mondván, a sportba nem kellene háborút keverni, de miután az oroszokat a legtöbb sportversenyről kitiltották, valahol érthető volt, hogy a tenisz nem lehet teljesen kivétel. Kosztyuk akkor még elegáns megoldást választott: a kézfogás ugyan elmaradt, de a két játékos az ütők összeérintésével a sportszerűségnek is teret engedett. 2023-ban eldurvult a helyzet, az ukrán játékosok már nyíltan protestáltak az oroszokkal szemben, noha a Roland Garros francia közönsége inkább őket ítélte el ezért, füttyel kifejezve a véleményét a sportszerűség megsértéséért.

Aztán megszoktuk a kézfogás elmaradását az ukrán–orosz/fehérorosz meccseken, ami ugyanúgy kiüresedett, mint a letérdelés a Premier League-ben. A gesztus idővel elveszítette eredeti jelentését, politikai performansszá vált.

A mélyben persze izzanak az indulatok – s nemcsak oda, hanem vissza is. Erről az idei Australian Open egyik elkapott jelenete árulkodik. Elina Szvitolina menetrendszerűen levegőnek nézte az őt legyőző Arina Szabalenkát, aki félreérthetetlenül kimondta, mit is gondol az egészről, amikor egy elharapott trágár kifejezés, egy „fuck you” hagyta el a száját.