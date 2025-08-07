Magyarország jó érzékkel lovagolja meg a nukleáris új hullámot

Magyarországon megkezdődött a kis moduláris reaktorok (SMR) bevezetésének előkészítése. A Hunatom, a Paks II projektcsoporthoz tartozó nukleáris technológiai fejlesztő vállalat megállapodást kötött a lengyel Synthos Green Energy céggel, amely a GE Hitachi amerikai technológiájának közép-európai jogtulajdonosa. A megállapodás alapján elkezdődnek a technológiai, jogi, pénzügyi és infrastrukturális előkészítő munkák annak érdekében, hogy Magyarország a jövőben képes legyen kihasználni a kis moduláris nukleáris technológia előnyeit.

Illusztráció. Fotó: Northfoto

A Külügyminisztérium közleménye szerint az SMR-ek alkalmasak lehetnek a megnövekedett ipari energiaigények – különösen az akkumulátoriparban zajló nagyberuházások – megbízható és környezetbarát kielégítésére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint egy Magyarország-méretű gazdaság számára nem reális több nagy atomerőmű építése, ezért a kisebb, rugalmasabb moduláris megoldások megfelelő alternatívát kínálhatnak.

Könnyen telepíthető, de más technológia

Az SMR-ek legfőbb jellemzője a modularitás: az erőművek előregyártott egységekből épülnek fel, így a hagyományos reaktorokhoz képest lényegesen gyorsabban telepíthetők. A GE Hitachi által fejlesztett BWRX–300 típusú forralóvizes blokk 300 megawatt (MW) elektromos teljesítményre képes, és az ígéretek szerint akár két–három év alatt megépíthető, szemben a hagyományos reaktorok 10–12 éves beruházási idejével. Ehhez azonban elengedhetetlen a sorozatgyártás beindítása, az első beruházások vélhetően több évig tarthatnak – hangsúlyozta Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzora az InfoRádióban.

Aszódi elmondta azt is, miben tér el leginkább ez a technológia a Pakson használt nyomottvizes reaktorokétól: a forralóvizes megoldásban a hűtővíz közvetlenül a reaktorban gőzölög el, amelyet onnan a turbinára vezetnek. Ez egyszerűbb rendszert, kevesebb berendezést és gyorsabb üzembe helyezést tesz lehetővé.

A modellben a biztonsági rendszer szintén kiemelt figyelmet kapott a tervezés során: az SMR-ek esetében is alapelv a passzív biztonság, vagyis az, hogy a reaktor üzemzavar esetén külső energiaellátás nélkül is képes legyen hűteni magát. A GE Hitachi modellje akár hét napig képes önhűtésre, ami jelentősen növelheti a lakossági és szabályozói elfogadottságot.