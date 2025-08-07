GE Hitachitechnológiareaktorkapacitás

Magyarország jó érzékkel lovagolja meg a nukleáris új hullámot

A kis moduláris reaktorok gyorsabb telepíthetőségükkel, passzív biztonsági rendszereikkel és decentralizált energiatermelési lehetőségeikkel válhatnak a jövő egyik kulcstechnológiájává. Magyarország az amerikai megoldás bevezetésével jó ütemérzékkel lépne a nukleáris áramtermelés új fejlődési pályájára.

2025. 08. 07.
Magyarországon megkezdődött a kis moduláris reaktorok (SMR) bevezetésének előkészítése. A Hunatom, a Paks II projektcsoporthoz tartozó nukleáris technológiai fejlesztő vállalat megállapodást kötött a lengyel Synthos Green Energy céggel, amely a GE Hitachi amerikai technológiájának közép-európai jogtulajdonosa. A megállapodás alapján elkezdődnek a technológiai, jogi, pénzügyi és infrastrukturális előkészítő munkák annak érdekében, hogy Magyarország a jövőben képes legyen kihasználni a kis moduláris nukleáris technológia előnyeit.

Fotó: Northfoto

A Külügyminisztérium közleménye szerint az SMR-ek alkalmasak lehetnek a megnövekedett ipari energiaigények – különösen az akkumulátoriparban zajló nagyberuházások – megbízható és környezetbarát kielégítésére. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint egy Magyarország-méretű gazdaság számára nem reális több nagy atomerőmű építése, ezért a kisebb, rugalmasabb moduláris megoldások megfelelő alternatívát kínálhatnak.

Könnyen telepíthető, de más technológia

Az SMR-ek legfőbb jellemzője a modularitás: az erőművek előregyártott egységekből épülnek fel, így a hagyományos reaktorokhoz képest lényegesen gyorsabban telepíthetők. A GE Hitachi által fejlesztett BWRX–300 típusú forralóvizes blokk 300 megawatt (MW) elektromos teljesítményre képes, és az ígéretek szerint akár két–három év alatt megépíthető, szemben a hagyományos reaktorok 10–12 éves beruházási idejével. Ehhez azonban elengedhetetlen a sorozatgyártás beindítása, az első beruházások vélhetően több évig tarthatnak – hangsúlyozta Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzora az InfoRádióban.

Aszódi elmondta azt is, miben tér el leginkább ez a technológia a Pakson használt nyomottvizes reaktorokétól: a forralóvizes megoldásban a hűtővíz közvetlenül a reaktorban gőzölög el, amelyet onnan a turbinára vezetnek. Ez egyszerűbb rendszert, kevesebb berendezést és gyorsabb üzembe helyezést tesz lehetővé.

A modellben a biztonsági rendszer szintén kiemelt figyelmet kapott a tervezés során: az SMR-ek esetében is alapelv a passzív biztonság, vagyis az, hogy a reaktor üzemzavar esetén külső energiaellátás nélkül is képes legyen hűteni magát. A GE Hitachi modellje akár hét napig képes önhűtésre, ami jelentősen növelheti a lakossági és szabályozói elfogadottságot.

Világszerte zajlanak a fejlesztések

A GE Hitachi SMR-technológiájával jelenleg Kanadában, a darlingtoni atomerőmű telephelyén négyblokkos létesítmény épül. Az, hogy a kanadai hatóságok kiadták a létesítési engedélyt, nemzetközi szinten mérföldkőnek számít.

Ám nemcsak az Egyesült Államokban zajlik a kis méretű atomerőművek fejlesztése. Az orosz állami Roszatom szintén fejleszt és exportál SMR-eket: Üzbegisztánban hat, egyenként körülbelül 55 MW teljesítményű blokk épül Taskent közelében, a Tuzkon-tó partján. Ez a projekt összesen 330 MW kapacitást biztosít majd, és a megvalósulása esetén a technológia referencia lehet más országok, köztük Magyarország számára is.

Az előnyök mellett kérdések is adódnak

Az SMR-ekkel decentralizált módon biztosítható ipari térségek, adatközpontok és új beruházások energiaellátása. Kulcsfontosságú, hogy folyamatosan termelik a villamos energiát, vagyis zsinóráramot adnak. De mivel jóval kisebb a kapacitásuk a hagyományos, nagy méretű atomerőművekénél, nem okoz gondot az esetleges túltermelés, kis eséllyel szükséges leterhelni (leszabályozni a teljesítményt), így a megtérülési rátájuk is kedvező.

Egyelőre bizonytalanságot okozhat az, hogy a technológia még nem mondható érettnek, de az is igaz, hogy világszerte nyolcvannál is több SMR-koncepció létezik, eltérő fejlettségi szinten. Idetartozik, hogy most még kevés tapasztalat áll rendelkezésre az ilyen típusú reaktorok telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatban. Az európai engedélyezési rendszer rendkívül szigorú, ami lassíthatja a konkrét SMR-beruházásokat Magyarországon. Ahogyan az is, hogy a sorozatgyártás és a beszállítói láncok még nem fejlődtek ki, ez pedig elengedhetetlen a költséghatékonysághoz és a beruházás kedvező megtérüléséhez.

Szükség van az új megoldásra, ki kell használni

A mostani megállapodás az Egyesült Államokkal nemcsak energetikai, hanem diplomáciai szempontból is jelentős. Amellett, hogy erősíti a két fél közti kapcsolatokat, segíti a magyar kormányt azon cél elérésében, hogy az ország energiaellátása biztonságos, kiszámítható és környezetbarát módon fedezze a gazdasági növekedésből eredő többletigényeket. Az SMR-technológia ezt a célt a jövőben részben vagy egészben képes lehet kiszolgálni – feltéve, hogy a gyakorlatban is beváltja a hozzá fűzött reményeket.

META 

Magyarország megkezdte az amerikai SMR-technológia bevezetésének előkészítését. Gyorsabb, biztonságosabb és rugalmasabb atomenergia jöhet.

Borítókép: Kiemelt figyelmet fordítanak a környezet védelmére a jelenleg működő atomerőmű esetében is (Fotó: Kurucz Árpád)

