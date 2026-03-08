Pep GuardiolaManchester Cityeltiltás

Guardiola kifakadását nem tolerálták, mégis jól jön ki az eltiltásból a City edzője

Két mérkőzésre szóló eltiltást kap a Manchester City menedzsere. Pep Guardiola a Newcastle ellen 3-1-re megnyert FA-kupa-mérkőzésen megkapta a hatodik sárga lapját az idényben, ezért nem lehet ott a kispadon a West Ham United elleni bajnokin és az FA-kupa-negyeddöntőben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 15:28
A Manchester City edzője kétmeccses eltiltás kapott Fotó: News Images Forrás: NurPhoto/AFP
Pep Guardiola csapata hátrányba került a Newcastle otthonában, ám még az első félidőben összejött az egyenlítés, a fordulás után pedig kétszer is betalált a gárda, amely 3-1-es győzelmével bejutott az FA-kupa negyeddöntőjébe.

Pep Guardiola ott lehet a kispadon az Arsenal elleni kupadöntőben
Pep Guardiola ott lehet a kispadon az Arsenal elleni kupadöntőben Fotó: News Images/NurPhoto/AFP

A siker azonban vezéráldozattal járt, Guardiola ugyanis begyűjtötte a hatodik sárga lapos figyelmeztetését, s ezért kénytelen lesz kihagyni a West Ham United elleni bajnokit és az FA-kupa-negyeddöntőt. Érdekesség, hogy a kettő között rendezik az Arsenal elleni Ligakupa-finálét, ám azon ott lehet a tréner, mivel az angol szövetség szabályainak értelmében a kupasorozatok döntői kivételt képeznek.

Pep Guardiola az összes rekordot akarja

Guardiola – aki az 54. percben reklamálásért kapott sárga lapot – ezzel holtversenyben már a legtöbb sárga lapot kapott edző a Premier League 2019–2020-as idényétől nézve, hozzá hasonlóan Marco Silvát figyelmeztették még 14 alkalommal a játékvezetők.

– Az összes rekord hozzánk kötődik ebben az országban, immár ebben a kategóriában is. Minden rekordot el akarok érni – mondta viccesen Guardiola, hozzátéve, hogy úgyis ráfért egy kis vakáció. – Egyértelmű szabálytalanság volt Doku ellen. Nem kértem érte sárga lapot, de ez szabálytalanság. Természetesen meg fogom védeni a csapatomat.

A Manchester City még mind a négy sorozatban áll: a bajnokságban hétpontos lemaradással követi az eggyel több mérkőzést játszó Arsenalt, a Ligakupában éppen az észak-londoniakkal játssza a döntőt, a Bajnokok Ligájában a Real Madriddal küzd meg a nyolcaddöntőben, míg az FA-kupában a Newcastle elleni sikerrel jutott be a legjobb nyolc közé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekellenzék

Az ellenzék és sajtójának működése

Bayer Zsolt avatarja

Esettanulmány.

