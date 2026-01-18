Szlovéniában rekordösszeget költhet a Fradi, ennyibe fájhat Varga Barnabás utódja

A szlovén Sportklub.n1info.si írta meg, hogy Franko Kovacevic hamarosan a Ferencvárosba igazolhat. A lap saját információjára hivatkozva azt írja, hogy a horvát csatár már elhagyta a Celje mallorcai edzőtáborát, és az orvosi vizsgálat teljesítése után aláírhat az FTC-hez. Azt is tudni vélik, hogy a Fradi hárommillió eurót fizethet a Varga Barnabás utódjának kiszemelt támadóért, ami a Celje történetében rekordbevétel lenne.

Franko Kovacevic is jól fejel, mint Varga Barnabás, ezért is költhet rá a Fradi Fotó: HEIKO BECKER / DPA

Franko Kovacevic lehet Jan Oblak után a legdrágább eladás

Sőt, a szlovén bajnokságban is dobós összegről lehet szó: Kovacevic minden idők harmadik legdrágábban eladott labdarúgója lehet az országban. Az első két helyen ismerős arcok állnak. A szlovén liga rekordere az ötmillió eurós Ezekiel Henty, aki korábban a Videotonban és a Puskás Akadémiában hazánkban is megfordult, a második pedig a világ egyik legjobb kapusa, Jan Oblak (Atlético Madrid), aki annak idején négymillióért igazolt a Benficába.

A hárommillió eurós igazolás az NB I történetében rekordösszeg lehet, legalábbis a Transfermarkt adatai szerint holtversenyben az lenne: a Fradi korábban ugyanennyit fizethetett Matheus Saldanháért, és ennél drágábban senkit sem szerződtettek a magyar bajnokságban.

Sokkolta Varga Barnabás új klubját a Fradi kiszemeltje

A Fradi tehát Kovacevicben láthatja Varga Barnabás utódját. Olyannyira, hogy a magyar válogatott csatárért az AEK Athéntól kapott 4,5 millió euró kétharmadátt a 26 éves horvát leigazolásába forgathatja vissza.

Kovacevic is nagy gólvágó hírében áll, ebben az idényben 28 tétmeccsen 25 találata van a Celjében, öt góljával pedig holtversenyben a Konferencia-liga góllövőlistájának az élén áll. Októberben épp Varga Barnabás új klubja, az AEK Athén ellen szerzett mesterhármast.

Kovacevic korábbi hírek szerint a Dárdai Pál sportigazgatói vezetésével megerősödni próbáló Újpest kívánságlistáján is szerepelt, de a jelek szerint a Fradi vonzóbb ajánlatot tehetett érte.