Retteg a világ: gyorsan terjed a halálos Ebola

A WHO adatai szerint a járvány eredetileg egy vidéki területen jelent meg, azóta azonban már elérte Bunia és Goma városát is. A szomszédos Ugandában öt fertőzöttet azonosítottak, közülük ketten meghaltak.
Az Egészségügyi Világszervezet pénteken a legmagasabb szintre emelte a járvány kockázati besorolását a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és arra figyelmeztetett, hogy a fertőzöttek száma tovább nőhet.
A helyzetet tovább rontja, hogy a lakosság egy része bizalmatlan a hatóságokkal szemben. Ituriban egy Ebola-fertőzésben meghalt fiatal hozzátartozói megpróbálták erővel elvinni a holttestet a kórházból. Az incidens során tűz ütött ki az intézmény területén, és két egészségügyi sátor megsemmisült.
A helyi vezetés ezt követően korlátozta a nyilvános rendezvényeket és betiltotta a virrasztásokat. Az egészségügyi szakemberek szerint a hagyományos temetési szertartások különösen veszélyesek lehetnek, mert az Ebola áldozatainak holtteste rendkívül fertőző.
A járvány elleni védekezést az is nehezíti, hogy a térségben évek óta fegyveres konfliktusok zajlanak, miközben mintegy kétmillió ember kényszerült elhagyni otthonát. Az egészségügyi rendszer forráshiánnyal küzd, ráadásul a most terjedő vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.
