ebolaKongóvírus

Retteg a világ: gyorsan terjed a halálos Ebola

„Az Ebola az egész családomat tönkretette” – mondta egy kelet-kongói nő, miközben a halálos vírus egyre gyorsabban terjed Afrikában. A járvány már legalább 177 ember életét követelte, a fertőzés pedig nemcsak falvakat és nagyvárosokat ért el a Kongói Demokratikus Köztársaságban, hanem a szomszédos Ugandában is megjelent. A WHO szerint a helyzet rendkívül aggasztó, különösen azért, mert a most terjedő vírustörzs ellen egyelőre nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 12:28
Védőfelszerelést viselő egészségügyi dolgozók gyűlnek össze, hogy fertőtlenítsék az ebolás betegek elkülönítő területét (Fotó: AFP) Fotó: SEROS MUYISA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A WHO adatai szerint a járvány eredetileg egy vidéki területen jelent meg, azóta azonban már elérte Bunia és Goma városát is. A szomszédos Ugandában öt fertőzöttet azonosítottak, közülük ketten meghaltak. 

Az Egészségügyi Világszervezet pénteken a legmagasabb szintre emelte a járvány kockázati besorolását a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és arra figyelmeztetett, hogy a fertőzöttek száma tovább nőhet.

A helyzetet tovább rontja, hogy a lakosság egy része bizalmatlan a hatóságokkal szemben. Ituriban egy Ebola-fertőzésben meghalt fiatal hozzátartozói megpróbálták erővel elvinni a holttestet a kórházból. Az incidens során tűz ütött ki az intézmény területén, és két egészségügyi sátor megsemmisült.

A helyi vezetés ezt követően korlátozta a nyilvános rendezvényeket és betiltotta a virrasztásokat. Az egészségügyi szakemberek szerint a hagyományos temetési szertartások különösen veszélyesek lehetnek, mert az Ebola áldozatainak holtteste rendkívül fertőző.

A járvány elleni védekezést az is nehezíti, hogy a térségben évek óta fegyveres konfliktusok zajlanak, miközben mintegy kétmillió ember kényszerült elhagyni otthonát. Az egészségügyi rendszer forráshiánnyal küzd, ráadásul a most terjedő vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.

Segélyszervezetek szerint az egészségügyi intézményeknek sürgősen fertőtlenítőszerekre, védőfelszerelésekre és egyéb alapvető eszközökre van szükségük. A szakemberek attól tartanak, hogy a félelem miatt sokan más betegségekkel sem fordulnak időben orvoshoz, ami további emberéleteket követelhet.

Az afrikai egészségügyi hatóságok közölték, hogy dolgoznak a szükséges gyógyszerek biztosításán és a vakcina fejlesztésén is, ugyanakkor szerintük még hónapokba telhet, mire széles körben alkalmazható oltóanyag áll rendelkezésre.

Az Ebola az egész családomat tönkretette

 – mondta Aline Kitambala Masika, Bunia egyik lakója, aki abban bízik, hogy az emberek végre komolyan veszik a védekezést.

Ahogy arról beszámoltunk, a WHO szerint a fertőzés nemcsak a Kongói Demokratikus Köztársaság több térségében jelent meg, hanem már Ugandában is regisztráltak eseteket. A szakemberek attól tartanak, hogy a járvány jóval kiterjedtebb lehet a jelenleg ismertnél, mivel a fertőzések száma gyorsan emelkedik, a vírus országhatárokon is átterjedt, miközben a térség egészségügyi rendszere rendkívül leterhelt. Külön problémát jelent, hogy a most terjedő, ritka Bundibugyo-változat ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés.

Borítókép: Védőfelszerelést viselő egészségügyi dolgozók (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Felhévizy Félix avatarja

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu