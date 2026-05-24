pünkösdIstenszentlélekcsíksomlyói búcsú

A kereszténység egyik legfontosabb ünnepe a pünkösd

A pünkösd azért vált az egyik legfontosabb keresztény ünneppé, mivel ilyenkor a Szentlélek eljövetelét és az egyház születését ünneplik. A pünkösdi ünnephez több szimbólum és népszokás kapcsolódik, mint amilyen a csíksomlyói pünkösdi búcsú.

Erős Hunor
2026. 05. 24. 5:50
Fotó: Kabarcz Luca
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei 2. fejezet, 1-től 11. versig rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. A csoda hatására pedig háromezren tértek és keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt. Ezek után a kis csoportból létrejön az első nagy keresztény közösség.

Ezáltal született meg az első pünkösdkor az egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli.

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával 2018-ban elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, amelyet a liturgiában a pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünneplünk, ezután megkezdődik a II: évközi idő, amely egészen advent első vasárnapjáig tart.

A pünkösd 2026-ban május 24-én, vasárnap van. A következő években pedig ezeken a napokon lesz:

  • 2027-ben május 16-án.
  • 2028-ban június 4-én.
  • 2029-ben május 20-án.
  • 2030-ban június 9-én.
  • 2031-ben pedig május 23-án.

Több jelképe is van a pünkösdnek

A pünkösd a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, amelyet a keresztény ikonográfia hagyományosan galamb képében ábrázol.

Így a galamb vált a pünkösd legfontosabb jelképévé.

Az olajfaágat tartó galamb mint a Szentlélek szimbóluma már a legkorábbi ismert ókeresztény ábrázolásokon is feltűnik a római katakombákban. Ez az ábrázolás már Jézus megkeresztelkedésénél is feltűnik, mivel az evangéliumok szerint „Isten lelke” ekkor is galamb formában szállt alá az égből.

Azonban a pünkösd jelképei közé tartozik a lángnyelv, a tűz és a szélzúgás is. Ezek mind megjelennek a bibliai történetben, amikor a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ennek hatására a középkorban pünkösdkor a lángnyelvekre utaló szalmacsóvákat dobáltak le a templomok tetejéről. Emellett gyakran kürtöket, harsonákat szólaltattak meg, amelyek a szélzúgásra emlékeztettek. A tűz általános értelemben a szenvedély, az életerő, a megtisztulás, illetve a bűnhődés szimbóluma. De a mozgó láng az élet jelképe, vagy lehet a lélek vagy az istenség megnyilvánulása is.

A pünkösd liturgikus színe a piros. Pünkösdkor a misét celebráló pap piros miseruhát és stólát visel. Ez azért alakult ki, mivel a katolikus hagyományban a piros a Szentlélek színe, amely az eljövetelekor lángnyelvek képében jelent meg. De a piros utalhat a vértanúságra is, ezért nagypénteken, virágvasárnap és a vértanú szentek ünnepén is megjelenik.

Több szokás és esemény is tartozik az ünnephez

A pünkösdhöz számos népszokás és hagyomány tartozik. Ilyen szokás a májusfaállítás. A májusfát jellemzően udvarlási szándékból állította a legény egy lánynak. De előfordult, hogy egy-egy település is állított magának egyet. A XVIII. században még a templomokban is állítottak májusfát, ami a tanítók és a diákok feladata volt.

A májusfabontás szoros összefüggésben állt a pünkösdi királyválasztással. A királyt versenyjátékokkal, ügyességi feladatokkal választották a fiatalok maguk közül. A pünkösdi király jutalma az volt, hogy egy évig ő lehetett a legények vezetője, bírája, és minden lakodalomba és összejövetelre hivatalos volt.

Fontos hagyomány még a pünkösdi királynéjárás, amelyben nagy szerepet kap a pünkösdirózsa. A népszokás a kislányok termékenységvarázslással összekötött pünkösdi köszöntője volt. A leányok kiválasztották egyiküket maguk közül, akinek fejét általában rózsakoszorú díszítette, kezében rózsaszirmokkal teli kosarat vitt. A pünkösdi királynét négy másik kislány kísérte házról házra, ahol énekeltek, miközben a négy kísérő körbejárta a kendővel vagy fátyollal letakart pünkösdi királynét, majd termékenységvarázsló mondókát mondva felemelték őt.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú

A magyarok számára legmeghatározóbb esemény a csíksomlyói pünkösdi búcsú, amely a pünkösdöt megelőző szombaton van. Az eseményre a világ minden részéről több százezer magyar érkezik és zarándokol Erdélybe.  

Az esemény nemcsak vallási ünnep, hanem a nemzeti összetartozást erősítő zarándoklat is.

Az események sokak számára már jóval a pünkösdi hétvége előtt elkezdődik, hiszen van, aki egészen messziről kezdi meg a zarándoklatot. Magyarországról több vonat is indul, amelyeknek utasai a zarándokok. Már a 13. alkalommal indult útnak idén a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Boldogasszony zarándokvonat csütörtökön kora reggel a budapesti Keleti pályaudvarról, amely közel ezer zarándokot szállít. 

Csíksomlyói búcsú Csíksomlyó
Óriási tömeg a tegnapi szentmisén, Csíksomlyón Fotó: Kabarcz Luca

Emellett már 17. alkalommal indult útjára a Székely gyors és a Csíksomlyó expressz is. A Csíksomlyó expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik a budapesti Keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely gyorssal, és a két vonat össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe. A vonat Dél-Erdélyen át érkezik a Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait. A zarándokvonatok másik útvonalon, észak felé, a Maros völgyét követve indulnak vissza Magyarországra, és Debrecen érintésével, éjfél körül érkeznek vissza a Keleti pályaudvarra. A Keleti pályaudvarról a Csíksomlyó expressz visszatér Nyugat-Magyarországra, és hajnalban érkezik meg Szombathelyre. 

A mintegy fél kilométer hosszú különvonat csaknem másfél ezer zarándokot visz a csíksomlyói búcsúra és az ünnepi programokra.

A csíksomlyói pünkösdi búcsúra hagyományosan pénteken vagy korábban érkeznek a hívek. Ekkor kezdődik a lelki ráhangolódás a következő napra. A hívek este részt vesznek a csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmisén, virrasztáson.

Szombaton már hajnalban elkezdenek gyülekezni a hívek a kegytemplom körül, innen indulnak a Kis- és Nagy-Somlyó-hegy közötti nyeregbe a Hármashalom-oltárhoz. Az út nem hosszú, de meredek úton kell feljutni. 

Amikor a hívek megérkeznek a Hármashalom-oltárhoz, elkezdődik a szabadtéri szentmise.

A szentmisét azok is követhették, akik nem tudtak személyesen részt venni, ugyanis a pünkösd előtti szombati búcsús szentmisét idén is élőben közvetítette a közmédia: az eseményt a Duna Televízión, illetve a Médiaklikk felületén is nyomon követhették az érdeklődők.

Délután a hívek visszatérnek a kiindulási helyre, ahol este pünkösdi szentmisét és virrasztást tartanak a kegytemplomban.

Vasárnap reggel kezdődik az ünnepi szentmise a kegytemplomban, majd este újabb szentmisével zárul a nap. Vasárnap délután vagy este a hívek egy része már elindul haza, de akik maradnak, azoknak még hétfőn és kedden is tartanak szentmisét.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe a pünkösd előtti szombaton Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte János Zsigmond seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy a pünkösd előtti szombaton minden évben elzarándokolnak oda.

Csíksomlyói búcsú Csíksomlyó
Csíksomlyói búcsú Csíksomlyó
Csíksomlyói búcsú Csíksomlyó
1/6

Borítókép: A csíksomlyói pünkösdi búcsú (Fotó: Kabarcz Luca)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Felhévizy Félix avatarja

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu