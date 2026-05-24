A kereszténység egyik legfontosabb ünnepe a pünkösd

A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei 2. fejezet, 1-től 11. versig rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. A csoda hatására pedig háromezren tértek és keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt. Ezek után a kis csoportból létrejön az első nagy keresztény közösség.

Ezáltal született meg az első pünkösdkor az egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli.

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumával 2018-ban elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, amelyet a liturgiában a pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünneplünk, ezután megkezdődik a II: évközi idő, amely egészen advent első vasárnapjáig tart.

A pünkösd 2026-ban május 24-én, vasárnap van. A következő években pedig ezeken a napokon lesz:

2027-ben május 16-án.

2028-ban június 4-én.

2029-ben május 20-án.

2030-ban június 9-én.

2031-ben pedig május 23-án.

Több jelképe is van a pünkösdnek

A pünkösd a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, amelyet a keresztény ikonográfia hagyományosan galamb képében ábrázol.

Így a galamb vált a pünkösd legfontosabb jelképévé.

Az olajfaágat tartó galamb mint a Szentlélek szimbóluma már a legkorábbi ismert ókeresztény ábrázolásokon is feltűnik a római katakombákban. Ez az ábrázolás már Jézus megkeresztelkedésénél is feltűnik, mivel az evangéliumok szerint „Isten lelke” ekkor is galamb formában szállt alá az égből.

Azonban a pünkösd jelképei közé tartozik a lángnyelv, a tűz és a szélzúgás is. Ezek mind megjelennek a bibliai történetben, amikor a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ennek hatására a középkorban pünkösdkor a lángnyelvekre utaló szalmacsóvákat dobáltak le a templomok tetejéről. Emellett gyakran kürtöket, harsonákat szólaltattak meg, amelyek a szélzúgásra emlékeztettek. A tűz általános értelemben a szenvedély, az életerő, a megtisztulás, illetve a bűnhődés szimbóluma. De a mozgó láng az élet jelképe, vagy lehet a lélek vagy az istenség megnyilvánulása is.