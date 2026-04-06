Oroszország az éjszaka folyamán drónokkal támadta Ukrajnát: Odesszában egy többszintes lakóépületet találtak el, míg a Csernyihivi régióban az energiatermelő létesítmények elleni csapások következtében több százezer ember maradt áram nélkül – számolt be az Origo.
Százezrek maradtak áram nélkül a pusztító orosz támadások után + videó
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Ukrajna ellen: Odesszában egy többszintes lakóépületet ért találat, miközben a Csernyihivi régióban az energetikai infrastruktúra elleni csapások következtében több százezer ember maradt áram nélkül. A mentőcsapatok a romok között rekedt emberek után kutatnak, a károk pedig jelentősek.
Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy az egyik kerületben egy lakóépület kapott találatot.
Jelentős károk keletkeztek az ötödik és a harmadik emelet között. Elképzelhető, hogy emberek rekedtek a romok alatt. A helyszínen mentési munkálatok zajlanak, minden mentő- és közműszolgálat részt vesz bennük
– mondta.
A környéken több magánház is megrongálódott, és öt sérültről érkezett jelentés, akiket kórházba szállítottak – írja az Unian.
A Csernyihivi régióban szintén súlyos következményekkel jártak a támadások: az erőművek elleni csapások miatt több százezer ember maradt áram nélkül.
A Csernyihiv Energia tájékoztatása szerint a Novhorod–Sziverszkij járásban megrongálódott egy erőmű, emiatt több mint tízezer fogyasztó maradt villamosenergia nélkül.
A Nizsini járásban egy kulcsfontosságú energetikai létesítmény is megsérült, ami mintegy 340 ezer fogyasztónál okozott áramszünetet Csernyihiv és Priluki városában, valamint a hozzájuk tartozó járásokban.
