Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

orosz-ukrán háborúOdesszadróntámadás

Százezrek maradtak áram nélkül a pusztító orosz támadások után + videó

Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Ukrajna ellen: Odesszában egy többszintes lakóépületet ért találat, miközben a Csernyihivi régióban az energetikai infrastruktúra elleni csapások következtében több százezer ember maradt áram nélkül. A mentőcsapatok a romok között rekedt emberek után kutatnak, a károk pedig jelentősek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 9:16
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország Ukrajnát támadta (Fotó: AFP)

Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy az egyik kerületben egy lakóépület kapott találatot.

Jelentős károk keletkeztek az ötödik és a harmadik emelet között. Elképzelhető, hogy emberek rekedtek a romok alatt. A helyszínen mentési munkálatok zajlanak, minden mentő- és közműszolgálat részt vesz bennük

 – mondta.

A környéken több magánház is megrongálódott, és öt sérültről érkezett jelentés, akiket kórházba szállítottak – írja az Unian.

A Csernyihivi régióban szintén súlyos következményekkel jártak a támadások: az erőművek elleni csapások miatt több százezer ember maradt áram nélkül.

A Csernyihiv Energia tájékoztatása szerint a Novhorod–Sziverszkij járásban megrongálódott egy erőmű, emiatt több mint tízezer fogyasztó maradt villamosenergia nélkül.

A Nizsini járásban egy kulcsfontosságú energetikai létesítmény is megsérült, ami mintegy 340 ezer fogyasztónál okozott áramszünetet Csernyihiv és Priluki városában, valamint a hozzájuk tartozó járásokban.

 

Magyar Péter eközben 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre legfeljebb a későbbi események alapján lehet következtetni.

Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol egy időben tartózkodott Zelenszkijjel. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is megosztott a helyszínről a közösségi médiában.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

És ő is megy szavazni!

Bayer Zsolt avatarja

Nincs gyámság alatt, dehogy! Ő a tiszás szekta egyik mintapéldánya:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
