Rendkívüli

Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

idezojelek
Tollhegyen

Orbán Viktor hirtelenjében nagyhatású lázító? Nahát!

Érdekes. Eddig nem az ment, hogy a magyar miniszterelnök egy elszigetelődött, jelentéktelen nulla?

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
jobboldalKrekó Péterdiktatúra 2025. 08. 18. 5:01

Már nem csak arról van szó, hogy a magyar kormány és a kormányzati média átveszi a Kreml narratíváit, eljutottunk oda, hogy időnként már a Kreml veszi át a fideszes dezinformációs narratívákat – nyilatkozta minap a Népszavának Krekó Péter. (A dezinformációs szakértő annak a Political Capitalnak a vezetője, amely Gyurcsány Ferenc ámokfutásának éveiben sok százmilliós megbízást kapott a szemkilövőhegyi habzóborásztól. Legemlékezetesebb mondata a covidos időkből ered: „Ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor Orbánnak kell viselnie a politikai következményeket”.) – Nem akarom az ördögöt a falra festeni – folytatja –, az orosz kommunikációban mindig is kiemelt fontosságot kaptak azok a politikai szereplők, így Orbán Viktor, akik a nyugati szövetségi rendszeren belül kritikusak a Nyugattal szemben. Ha a külső hírszerzésért és elhárításért felelős orosz szolgálat fogalmaz meg ilyen tartalmú közleményt, akkor ez kvázi feljogosítja az orosz államszervezetet arra, hogy beavatkozzon a magyar választásba.

Egy korábbi „Krekó-narratíva” szerint „Orbán Viktor az információ­manipuláció révén a diktatúra tanítójává vált”. Mint írta, a magyar miniszterelnök az elmúlt években exportálta „poszt-igazságrendszerének” módszereit, így segítette a populista jobboldalt Olaszországban, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Franciaországban és másutt. Érdekes. Eddig nem az ment, hogy Orbán Viktor egy elszigetelődött, jelentéktelen nulla? Most meg hirtelenjében nagyhatású lázító? Nahát! Igaza lehet a kommentelőnek: „Valami süket »narratívát« mégiscsak nyomnia kell Krekónak a kétharmados zakók miatt dühöngő szponzorok felé.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekNémetország

Harmincöt éve volt a rendszerváltás

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekvalóság

Magyar Péter és a lojalitás próbája

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpropaganda

Szeressétek a gyerekeket!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu