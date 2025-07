Ők és mi: az örök ellentét

Néztem Krekó Péter, a nemzetközi Soros-összeesküvés boszorkánykonyhája, a Political Capital igazgatójának Facebook-oldalát: alig vonult le a nagy menet, Greta Thunberggel és a meztelen valagát a kihurcolt szerencsétlen gyerekek arcába riszáló aberrálttal az élen (remélem, azt a figurát azért beazonosította a rendőrség), máris frissült Krekó avatárja.

Hoppá, egy szivárványos ökölre!

Pont olyan ökölre, mint ami húsz éve minden szivárványos forradalom védjegye: összeszoruló marok, ujjakkal előre, mintha csak parasztlengőt akarna adni valaki a kocsmában, már erősen bekarmolva. Gondolom, vektoros formátumban letölthető a központi OSA-honlapról, aztán kis applikáció segítségével máris színezhető az aktuális viszálykeltő művelet ürügyének megfelelően. A magyarországi deszantosoknak most a szivárvány jutott, de volt már ez vörös, kék és mindenféle. Még Erdogan ellenzékét is ugyanez a bagázs pénzeli, nemrég láttam Isztambulban is ezt a vörös öklöt mindenfelé a falakon.

Meghallgattam hétfőn Orbán Viktor és Kapu Tibor bolygóközi beszélgetését a Patrió­tán. Mennyire más világ ez! Egy sokat próbált magyar államférfi érdeklődően és a nagy pillanat súlyának megfelelő szerénységgel kérdezi a magyar asztronautát, aki feljutott a nemzetközi űrállomásra. Azon túl, hogy a Hunor-űrprogramban való részvétel óriási szellemi és fizikai felkészülést, rengeteg munkát, versengést (247 jelentkezőből választották ki!), idegen szakmák kutatási programjainak elsajátítását, nagy bátorságot és kiállást igényel, Kapu Tibornak van egy nagyon fontos alaptulajdonsága: ő ízig-vérig magyar.