Súlyos betegségéről vallott a világbajnok kerékpáros

A terepkerékpárban (cyclocross) háromszoros világbajnok, országúton olimpiai ezüst- és bronzérmes Wout van Aert az előző években rendre szerzett néhány győzelmet tavasszal, eddig azonban 2025-ben még egyetlen versenyt sem zárt az első helyen. A pályafutása első Giro d'Italia körversenyére készülő belga kerékpáros teljesítménye így is kiegyensúlyozott volt, hiszen az algarvei időfutam után a Dwars door Vlaanderen és a De Brabantse Pijl versenyeken is második lett, míg a flandriai körverseny után a Párizs–Roubaix-n és az április 20-i Amstel Gold Race-en is negyedik helyen ért célba. A még sikeresebb tavaszt és a terveknek megfelelő Giro-felkészülést azonban egy súlyos betegség is akadályozta – erről számolt be a Visma–Lease a Bike harmincéves sportolója.

A Visma–Lease a Bike kerékpárosa, Wout van Aert beteg volt a Giro d'Italia előtt. Fotó: AFP/Luca Bettini

Wout van Aert a betegsége ellenére viselheti a Giro d’Italia rózsaszín trikóját

– Van bennem egy kis félelem a rajt előtt, mert elég beteg voltam. Elkaptam egy vírusos fertőzést, antibiotikumot is kellett szednem, emiatt pedig sokat kellett változtatnom az edzéseimen, úgyhogy nem éppen volt ideális a felkészülés.

Igazság szerint az Amstel óta kedden tudtam először teljes értékű edzésmunkát végezni, előtte többször is hiába próbáltam, muszáj volt megállnom pihenni.

Frusztrál a dolog, mert noha egy betegség mindig a legrosszabbkor jön, múlt héten még az is benne volt, hogy elindulni sem tudok. Így pedig nehéz nagy önbizalommal várni a rajtot, de azért remélem, nem kell feladnom a rózsaszín trikóval kapcsolatos álmaimat – utalt Wout van Aert arra, hogy szeretné vezetni a Giro-összetettet a három hét során valamikor.

Van Aert kiemelte, hogy Valter Attila csapatának első számú esélyese az összetett megnyerésére Simon Yates.

A belga kerékpáros reálisan inkább szakaszgyőzelmekre és a pontverseny megnyerésére törekedhet a pénteken, Albániában rajtoló versenyen.

Sportigazgatója, Marc Reef is úgy véli, hogy az első szakaszon Mads Pedersen és Kaden Groves lehetnek Van Aert kihívói, de a szombati időfutam után is a versenyzőjéé lehet a rózsaszín trikó, ha a betegsége nem hátráltatja.

A 108. Giro d’Italia országúti kerékpáros-körverseny június 1-jén zárul Rómában.