Dráma a Tour de France-on: Vingegaard akkorát esett, hogy feladja a versenyt

Végül a győzelemért hárman harcoltak, Del Toro, akinek Pogacar nagylelkűen át akarta adni a szakaszgyőzelem lehetőségét, kétszer is próbálkozott megindulással, ám Evenepoel kitartott, majd leszakította a mexikóit és megnyerte az etapot Pogacarral a kerekén. A dobogóért harcoló Del Toro jelentőset lépett előre összetettben és átvette a fehér trikót Seixastól. Pogacar előnye öt perc az összetett élén a Vingegaard kieséses után másodiknak előrelépő Evenepoel előtt.