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Tour de FranceJonas Vingegaardországúti kerékpár

Dráma a Tour de France-on: Vingegaard akkorát esett, hogy feladja a versenyt

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Jonas Vingegaard számára a tizenötödik szakaszon véget ért a Tour de France. A kétszeres győztes dán kerékpáros nagyjából 22 kilométerrel a cél előtt bukott, és sérülése miatt nem tudta folytatni a versenyt. Vingegaard kiesése után a belga Remco Evenepoel nyerte a Tour de France vasárnapi szakaszát, a szlovén Tadej Pogacar pedig megőrizte a sárga trikót.

Magyar Nemzet
2026. 07. 19. 18:04
Jonas Vingegaard, a kétszeres győztes dán kerékpáros nagyjából 22 kilométerrel a cél előtt bukott hatalmasat a vasárnapi szakaszon Fotó: DAVID PINTENS Forrás: BELGA MAG
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Végül a győzelemért hárman harcoltak, Del Toro, akinek Pogacar nagylelkűen át akarta adni a szakaszgyőzelem lehetőségét, kétszer is próbálkozott megindulással, ám Evenepoel kitartott, majd leszakította a mexikóit és megnyerte az etapot Pogacarral a kerekén. A dobogóért harcoló Del Toro jelentőset lépett előre összetettben és átvette a fehér trikót Seixastól. Pogacar előnye öt perc az összetett élén a Vingegaard kieséses után másodiknak előrelépő Evenepoel előtt. 

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