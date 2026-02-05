zalánki gergővízilabdakemény dénes

Kemény Dénes üzenete: „Az ember nem szerethet bele a saját csapatába”

A magyar vízilabda az éve eleji Európa-bajnokságokon legkevesebb megismétli a tavalyi vb-szereplést, hiszen a férfiak ezüstérmet szereztek Belgrádban, női válogatottunk pedig csütörtökön Hollandiával mérkőzik meg az Eb-döntőben Madeirán. Talán a sors igazságtalansága, de hát az élet már csak ilyen: a közvéleményt legalább ennyire lázban tartja Zalánki Gergő sorsa. A balkezes játékos esetleges visszatérése, visszafogadása Varga Zsolt szövetségi kapitánynak nyilván komoly fejtörést jelent. Véleménye persze szinte mindenkinek van, érdeklődésünkre Kemény Dénes úgy tért ki a kérdés elől, hogy tulajdonképpen válasszal szolgált.

Novák Miklós
2026. 02. 05.
Kemény Dénes anno nehéz döntéseket hozott meg
Kemény Dénes anno nehéz döntéseket hozott meg
Zalánki Gergő visszatérése akkor válhatott volna igazán égető kérdéssé, ha Magyarország történetesen a legjobb négy közé sem kerül be a belgrádi Európa-bajnokságon. A 2023-ban a világ legjobbjának választott játékos előbb önkéntes (a 2025-ös vb alól felmentést kért), majd kényszerű (Varga Zsolt nem hívta be az Eb-keretbe) távolléte a vízilabda-válogatottól persze a sikerként értékelt ezüstéremmel együtt is téma. De hogy forró téma legyen, arról maga Zalánki tett. Kissé meggondolatlan Instagram-bejegyzésére hivatalból a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, valamint a sportág legendája, a Pólósok pólósa, Faragó Tamás is érdesen reagált, kárhoztatva Zalánkit, amiért a közösségi médiában kürtölte világgá a panaszát. Véleménye mindenkinek van és lehet, ha valakié, akkor Kemény Dénesé különösen érdekes. Nem pusztán azért, mert három olimpiai aranyérem sikerkovácsa, hanem mert a kapitánysága másfél évtizedében számos, alkalmasint talán még Zalánki Gergőénél is zűrösebb konfliktust kellett orvosolnia.

Zalánki Gergő talán maga sem gondolta, hogy a párizsi olimpia után ilyen hosszú időre elköszön a magyar vízilabda-válogatottól. Kemény Dénes döntései iránymutatóak
Zalánki Gergő talán maga sem gondolta, hogy a párizsi olimpia után ilyen hosszú időre elköszön a magyar vízilabda-válogatottól. Kemény Dénes döntései iránymutatóak

Kemény Dénes régi vágású sportember, mondhatnánk, a magyar vízilabda szülötte és neveltje, nem futamodik meg a kényes témák elől, nem bujdosik el még virtuálisan sem. Úgy mondhatnánk, jóízűt beszélgettünk, s még csak ki sem kosarazott, amikor a mondandóját érthetően azzal zárta, nem látja értelmét, hogy Zalánki-ügyben megszólaljon a nyilvánosság előtt, hiszen hozzátette: beszéljenek helyette a tettei, korábbi szavai!

A nemzet aranyai: az igaz forrás

Így igaz. Forrásként a talán minden idők legjobb magyar sporttémájú dokumentumfilmje, A nemzet aranyai című alkotás szolgál. Elöljáróban még annyit, a 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban zsinórban kivívott három olimpiai aranyra ma már egybefüggő sikerkorszakként gondolunk vissza, de még azokat az éveket is terhelték konfliktusok, elég arra gondolni, hogy a hat háromszoros olimpiai bajnokot leszámítva a főszereplők, a játékosok is folyamatosan cserélődtek.

Kezdve rögtön azzal, ahogy az akkori fiatalok 1997-ben betörtek a válogatottba és berobbantak a nemzetközi elitbe. A filmben Benedek Tibor és a jelenlegi kapitány, Varga Zsolt sem tagadja, kezdetben bizony akkor is volt idősek–fiatalok ellentét, ami aztán idővel közös szövetséggé nemesedett.

Kiss Gergely és Varga Tamás: ha nem is barátság, de béke

Hogy melyik volt a Kemény-korszak – belülről – legfeszültebb eseménye? Okkal vágja rá mindenki: a 2002-es Honvéd–Vasas bajnoki döntő és az azt követő hetek, hónapok, amikor Varga Tamás önmagából kivetkőzve kiütötte Kiss Gergelyt. Aztán eltelt egy év, és Kemény Dénes úgy látta, szükség van a csapatban Varga Tamásra. Nem erőből akarta keresztülvinni az elképzelését, a megoldást a játékosokra bízta, arra kérve őket, beszéljék meg – és ki – a történteket. Varga Tamás tiszta szívből bocsánatot kért – miként arról a Magyar Nemzetnek adott interjúban is beszélt–, Kiss Gergely pedig az arccsonttörésnél is lassabban gyógyuló lelki sebek ellenére képes volt megbocsátani.

„Legközelebbi barátságot nem tudok elképzelni, de ez nem azt jelenti, hogy mint csapattársat nem fogadom el, ha egy csapatban fogunk játszani” – elevenítette fel az akkori érzéseit Kiss Gergely, hozzátéve, csak akkor lehet együtt harcolni a sikerekért, ha béke van a csapaton belül.

A folytatást mindenki ismeri: a két játékos Athénban már együtt ünnepelt.

Varga Tamás anno belátta, hogy hibázott. Zalánki Gergő még nem
Varga Tamás anno belátta, hogy hibázott. Zalánki Gergő még nem

Kemény Dénes örök dilemmája: ki maradjon ki a vízilabda-válogatottból?

Az athéni olimpia után Kemény Dénes úgy érezte, vérfrissítésre van szükség. 2005-ben többen kimaradtak a válogatottból, átmenetileg maga Varga Tamás is, aztán Steinmetz Barnabás, továbbá szívritmuszavarok miatt Benedek Tibor. Akinek a visszatérése idővel folyamatosan napirenden volt a sajtóban, azután is, hogy Kemény Dénes és Benedek maga már megállapodott annak dátumában, csak éppen nem kötötték mások orrára.

„Az ember nem szerethet bele a saját csapatába” – öntötte szavakba Kemény Dénes akkor az örök dilemmáját. Mert egy edző, egy szövetségi kapitány nyilván ragaszkodik azokhoz a játékosokhoz, akiket ő válogatott be, pláne, ha azok egy olimpiai bajnok csapat tagjai, de nem lehet a múltban élni, abból megélni, muszáj továbblépni.

Milyen következtetéseket vonhatunk le Zalánki Gergő-ügyére nézve?

Nem kívánunk didaktikus következtetést megfogalmazni. Néhány tanulságot azért levonhatunk:

  • Egy játékos – így Zalánki Gergő is – csak a válogatottság lemondásáról dönthet. A visszatérés időpontjáról nem – az a szövetségi kapitány kompetenciája.
  • A közösség normái ellen vétő játékosnak nincs helye a válogatottban. Visszatérése csak akkor kerülhet napirendre, ha képes szembenézni a hibáival.
  • Ha a szövetségi kapitány úgy is gondolja, a renitens emberre szükség van, a reaktiválás csak akkor hozhat eredményt, ha az eredeti konfliktust az érintettek képesek tisztázni, ha békében folytatódik a munka.
  • Hiba lenne csupán hangzatos nyilatkozatokból kiindulni, az igazán fontos döntések a színfalak mögött születnek meg.

Felelőtlen megnyilvánulása arról árulkodik, Zalánki Gergely még nem jutott el addig, hogy szembenézzem a hibáival. Ám az a kijelentés is elhamarkodott lenne, hogy a válogatott kapuja örökre bezáródott előtte.

 

