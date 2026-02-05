Kemény Dénes üzenete: „Az ember nem szerethet bele a saját csapatába”

Zalánki Gergő visszatérése akkor válhatott volna igazán égető kérdéssé, ha Magyarország történetesen a legjobb négy közé sem kerül be a belgrádi Európa-bajnokságon. A 2023-ban a világ legjobbjának választott játékos előbb önkéntes (a 2025-ös vb alól felmentést kért), majd kényszerű (Varga Zsolt nem hívta be az Eb-keretbe) távolléte a vízilabda-válogatottól persze a sikerként értékelt ezüstéremmel együtt is téma. De hogy forró téma legyen, arról maga Zalánki tett. Kissé meggondolatlan Instagram-bejegyzésére hivatalból a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, valamint a sportág legendája, a Pólósok pólósa, Faragó Tamás is érdesen reagált, kárhoztatva Zalánkit, amiért a közösségi médiában kürtölte világgá a panaszát. Véleménye mindenkinek van és lehet, ha valakié, akkor Kemény Dénesé különösen érdekes. Nem pusztán azért, mert három olimpiai aranyérem sikerkovácsa, hanem mert a kapitánysága másfél évtizedében számos, alkalmasint talán még Zalánki Gergőénél is zűrösebb konfliktust kellett orvosolnia.

Zalánki Gergő talán maga sem gondolta, hogy a párizsi olimpia után ilyen hosszú időre elköszön a magyar vízilabda-válogatottól. Kemény Dénes döntései iránymutatóak Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Kemény Dénes régi vágású sportember, mondhatnánk, a magyar vízilabda szülötte és neveltje, nem futamodik meg a kényes témák elől, nem bujdosik el még virtuálisan sem. Úgy mondhatnánk, jóízűt beszélgettünk, s még csak ki sem kosarazott, amikor a mondandóját érthetően azzal zárta, nem látja értelmét, hogy Zalánki-ügyben megszólaljon a nyilvánosság előtt, hiszen hozzátette: beszéljenek helyette a tettei, korábbi szavai!

A nemzet aranyai: az igaz forrás

Így igaz. Forrásként a talán minden idők legjobb magyar sporttémájú dokumentumfilmje, A nemzet aranyai című alkotás szolgál. Elöljáróban még annyit, a 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban zsinórban kivívott három olimpiai aranyra ma már egybefüggő sikerkorszakként gondolunk vissza, de még azokat az éveket is terhelték konfliktusok, elég arra gondolni, hogy a hat háromszoros olimpiai bajnokot leszámítva a főszereplők, a játékosok is folyamatosan cserélődtek.

Kezdve rögtön azzal, ahogy az akkori fiatalok 1997-ben betörtek a válogatottba és berobbantak a nemzetközi elitbe. A filmben Benedek Tibor és a jelenlegi kapitány, Varga Zsolt sem tagadja, kezdetben bizony akkor is volt idősek–fiatalok ellentét, ami aztán idővel közös szövetséggé nemesedett.